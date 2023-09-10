台中會展中心2賊剪電纜！他瞎掰工程人員　同夥躲牆後超嚇人

記者許權毅／台中報導

台中興建中的重大工程國際會展中心8日傳出竊案，25歲楊男夥同32歲李男闖入，竊取大量電纜線材，準備變賣換現，所幸中心內設置的16支監視器發出警報，施工團隊立刻報警。員警在一處角落發現竊賊，該嫌還謊稱是工程人員，另一人更直接躲在查獲現場的牆後「續命」，規避查緝，直到員警深入搜索，才將他揪出，2人被依竊盜現行犯送辦。

▲台中一組竊賊8日凌晨4時闖入興建中的國際會展中心，剪斷電纜線，員警進入搜索，一人自稱是工程人員，馬上被打臉。（圖／記者許權毅翻攝）



第六警分局8日4時許接獲報案，指出在水湳國際會展中心有竊嫌進入，西屯所員警抵達後，當場將楊嫌、李嫌逮捕，2人尚未得手財物。

▲員警查獲一人後，馬上又發現同夥站得直挺挺在牆後，相當駭人。（圖／記者許權毅翻攝）



員警密錄器拍下，員警在施工團隊陪同下，在一處角落找到黑衣嫌犯，女警立刻喝斥「幹什麼？你是誰？」嫌犯自稱是工程人員，馬上被施工團隊打臉，該嫌自稱是朋友載他來，謊稱朋友已經走了，想一肩扛下，隨後員警往前搜索不到2公尺，又發現一男躲藏在牆後，相當駭人。2人坦承犯行，被警方當場查扣犯罪工具、裁剪電纜線一批，依法送辦。

▲▼雙人組犯案工具與電纜線仍在現場，當場被依現行犯送辦。（圖／記者許權毅翻攝）



台中市政府建設局長陳大田表示，國際會展中心設置16支監視器，具有動態影像警報功能，可24小時掌握工地現況，這次竊盜嫌疑犯觸發警報系統，充分發揮監視器警報功能並精準掌握嫌犯位置。

陳大田指出，國際會展中心的曲面屋頂是艱難的施工挑戰，施工團隊以精湛的專業技術加以克服，在城市治安、打擊犯罪效率亦不落人後，善用智慧設施並與警方合作，守護城市安全，感謝施工團隊的用心。