嘉義老翁外出巡田水迷航　中埔暖警4小時後溪邊筍園尋獲

▲▼ 嘉義老翁颱風天外出巡田尾失蹤 中埔警尋獲助返家 。（圖／中埔分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導



中埔分局義仁所員警於日前接獲陳姓民眾報案，稱其高齡86歲父親，到中埔鄉隆興村住家附近的農田工作後，直至當日午間都未返家，家屬至農田周遭尋找皆未發現，因當時天色漸暗，又遇到颱風天下雨，而陳翁又有失智傾向，因此請求警方協助。

經警方接獲報案後，中埔分局義仁所員警即通報線上警力及嘉義縣搜救總隊共同協尋，並於周遭農田及果園大聲呼叫陳翁，於晚間19時許在中埔鄉隆興村近赤蘭溪旁一處筊白筍田內，發現有1人影並出聲回應，眾人聽聲辨位並摸黑巡視後，終於該處尋獲疲憊的陳翁，所幸陳翁當下意識清醒，未有受傷，警方即通知其家屬到場領回安置。



陳翁表示，中午於農田工作完後，本想徒步走回位於附近之住家用餐，卻不知為何突然找不到回家的路，所幸警方及搜救人員很快尋獲陳翁，陳翁及家屬皆十分感激警方及搜救人員積極協尋，幫助陳翁一家團圓。

中埔分局呼籲，對於失智或罹有疾病之長者走失時，應立即報警協尋，另家中如有失智或身心障礙民眾，為免走失，家屬可向戶籍所在地鄉鎮市公所（村里辦公處）提出申請或於網站線上申請預防走失服務之溫馨手鍊，亦可自願由警方協助指紋建檔，以供日後辨識、協助返家。