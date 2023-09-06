高雄翁北上向女兒借80萬　堅持匯給「投資顧問」...行員報警了

▲南港所警員警李彥傑陳軍皓苦勸，成功攔阻老翁匯款給詐團。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導



北市南港警分局南港所警員，日前執行巡邏勤務時，接獲轄內台新銀行銀行員報案，家住高雄的老翁特地北上向女兒借錢，欲到銀行櫃檯匯款新台幣80萬元，然而匯款原因引發銀行員懷疑遭詐騙，因此報警求助。



警方趕赴現場調查，發現老翁本打算借款向女兒借錢，把籌借的80萬元匯給一位網路認識地投資顧問，他以為未來可獲得高額獲利。家中女兒百般苦勸，老翁仍堅持借錢匯款，並焦慮表示，「如果現在不匯保證金，連本金都拿不回來！」



警方在場耐心向老翁解釋，詐團常用「穩賺不賠的投資」和「高額獲利的保證」話術進行詐騙，提醒被害人應小心查證。警方為說服老翁，透過系統查詢，老翁匯款的標的帳號，發現該帳號已遭3名受害人報案，列為警示帳戶。警方苦勸老先生：「別成為第4位受害者！」，這使老翁恍然大悟，最終放棄匯款的念頭，父女衷心感謝警方、銀行員協助。



南港警分局藉此案例呼籲，詐騙事件層出不窮，手法不斷變化，民眾不應輕信投資和理財邀約，若民眾遭遇類似情境，可撥打165專線查證防範不法詐騙。

【其他新聞】

►超級男蟲扮總行處長+VIP客戶 30銀行女業務被騙上床還刷爆卡

►王陽明慘了！開箱900萬BMW「忠孝東路飆90」警將調查 恐扣牌半年

►痛打逼吃屎虐殺船長 不倒會角頭柬國落網！台美柬攔市價9.5億K毒

