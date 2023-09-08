臥室抽菸引起火災　星星之火可以燎原豈能不慎！

▲ 抽菸者經常有隨意棄置菸蒂或不慎掉落菸灰情形，當菸蒂或高溫菸灰掉落於床鋪、棉被、沙發、衣物、紙張或塑膠垃圾袋等易燃可燃物上，即會造成火警。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

抽菸者經常有隨意棄置菸蒂或不慎掉落菸灰情形，當菸蒂或高溫菸灰掉落於床鋪、棉被、沙發、衣物、紙張或塑膠垃圾袋等易燃可燃物上，經逐漸醞釀熱蓄積會先產生小明火，再燃附近可燃物，遂引起建築物擴大燃燒，對於處理「菸蒂」，豈能不慎！

8月中旬於台南市北區西門路4段發生一起住宅臥室火災，消防局救災救護指揮中心受理報案，西門路4段民宅發生火災，住宅3樓後側整個都燒起來了，消防局受理後派遣5個消防分隊，並由大隊部指揮官前往指揮搶救，消防車到達時發現3樓後側有火舌竄燒出，指揮官立即指揮所屬人員布水線進行滅火搶救及逐層搜索，經過一段時間搶救，火勢順利撲滅，並無人員受傷。

消防局調查後發現係抽菸不慎引起火災，由於菸蒂是屬於微小火源，民眾相當容易忽略其潛藏之危險性，深以為不太可能引發火災，但確實並非如此，而此類火災發生卻屢見不鮮，癮君子們切不可輕忽。

為降低菸蒂等微小火源引起火災，消防局提供下列對策供癮君子們參考：一、建議勿於室內抽菸，特別是睡前或易燃可燃物眾多處所(臥室床鋪或客廳沙發處)，請至室外且較無易燃可燃物處所抽菸，並妥善處理菸蒂、菸灰，抽完立即確實熄滅（或以水沾濕菸蒂）。

二、菸蒂、菸灰等應以適當容器收集（菸灰缸或盛水之容器等），且丟棄時須確認火源已經熄滅，並每天進行清理，不可大量堆積，特別是陽臺處，避免累積菸蒂。三、睡覺前或飲酒後，切勿抽菸，避免因菸蒂處理不慎、掉落，造成微小火源經過適當時間醞釀、蓄積逐漸發焰燃燒，引燃棉被、床墊、沙發、泡棉或衣物等。四、公寓住宅，切勿任意從上方丟棄（彈落）菸蒂，避免造成防火巷內或他人住家屋頂等起火燃燒。五、住家或工地請勿堆積大量易燃可燃物或資源回收物，要經常清理或販賣，以免遭菸蒂等微小火源或其它引火源所引燃。

市長黃偉哲呼籲市民，吸菸有礙健康且菸蒂或菸灰處理不當可能引起火災，請及早戒菸，亦可尋求戒菸門診協助，以維護自己及家人健康，並可防範火災發生。



消防局李明峯局長建議市民，請慎選抽菸處所，不要在室內抽菸，住宅場所請設置「住宅用火災警報器」，當火災初期少量煙竄出時，能及早發出警報聲響，提醒民眾進行初期滅火或避難，以達到減災目的。