大直民宅塌陷！基泰自稱「營建資優生」曾害鄰漏水龜裂賠償69萬

▲基泰建設（2538）總公司位於北市衡陽路「世紀羅浮大樓」。（圖／記者賴志昶攝）

記者黃哲民／台北報導

股票上市公司基泰建設（2538）在北市中山區大直街1處巷弄的新建工地，昨（7日）晚造成相鄰民宅塌陷傾斜，上百位住戶連夜被疏散安置，基泰股價今上午開盤就跳空跌停，事實上，基泰2007年在北市信義區興建1棟住宅大樓，同樣因開挖地下室造成鄰房受損，承造商先賠償對方130萬後，房子受損的屋主又提告基泰索賠，基泰不僅被判賠69萬餘元，另須依鑑定意見，透過灌漿強化地基等方式幫屋主修好房子。

基泰建設1979年成立至今，登記資本額43億餘元，營運項目以興建住宅、商業大樓出售居多，主要在大台北地區推案，自詡「營建業的資優生」，但事實上，基泰也曾發生蓋屋造成鄰損糾紛，雙方還鬧上法院。

2007年3月間，基泰在北市信義區吳興街起造1棟住宅大樓，開挖地下4層基礎不久，隔壁1戶民宅就接連出現地下室漏水，1樓牆面地板龜裂磁磚剝落，甚至鋁門窗都關不緊等損害。

▲基泰建設網路徵才廣告，自詡「營建業的資優生」 。（圖／翻攝自104人力銀行）

經營建學會、土木技師公會、結構技師公會相繼鑑定，判斷應為重型機具深度開挖，因震動衝擊使土壤鬆動沈陷或鼓起、擋土牆連續壁變形，加上抽排地下水造成地下水位下降不均勻等變化，使鄰宅傾斜下陷，共出現23項損害，基泰與受損屋主協調後，由承造的森城公司賠償130萬元和解。

但建案2009年完工後，受損屋主主張房子在基泰施工期間持續滲水、樑柱破損，2010年再提告要求基泰、森城與監造建築師，須連帶賠償房價貶損69萬餘元，並應負責修好房子回復到不漏水、不滲水、不繼續傾斜的原狀，否則須再連帶賠償搬家修屋花費396萬8000元。

基泰抗辯受損屋主沒把先前所領130萬元用於修屋，放任損壞擴大，不應重複求償，至於再被鑑定後續修繕費用43萬餘元，因受損屋主不接受，基泰已將這筆錢提存法院，基泰並怪罪受損屋主一再提出不合理條件、不斷重複請求卻遲不預納鑑定費用，顯有延滯訴訟情事。

由於鑑定耗時，北院審理10年，認定受損屋主對於最初130萬元和解金涵蓋的圍牆、地下室牆面門窗整修與整修期間另外租屋花費、不得重複求償，但建築實務除開挖階段最易造成鄰損，在完工取得使用執照前，仍可能出現新的損害，因此本案應以2010年1月取得使照為準。

法官認定本案基泰違反《民法》蓋屋不得損及鄰房規定、森城違反《建築法》、《建築技術規格》挖土工程應防護鄰接建物傾斜或倒壞的義務，監造建築師沒善盡職務上應負的注意責任，2020年判決應連帶以灌漿穩定地基、重鋪牆面地板做防水，並更換1樓變形鐵門等方式替受損屋主修復4大損害項目。

法官並依鑑價結果，認為鑑定比對相隔至少5年的傾斜率變化，本案受損房子雖仍在容許安全範圍內、結構無虞，但已蒙受鄰損「污名」、縱然修復依舊可能貶損房價，因此判決基泰、森城與監造建築師須連帶賠償受損屋主69萬餘元，上訴高院二審審理中。