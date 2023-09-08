闖幼兒園審問學童遭免職　前檢察官控媒體「犯罪組織強盜罪」

▲前檢察官林俊佑控告媒體涉嫌組織犯罪以及強盜等案，經北檢調查後處分不起訴。（資料照／記者王兆麟翻攝）

記者劉昌松／台北報導

前花蓮地檢署檢察官林俊佑，5年前懷疑女兒遭霸凌，帶著警察到幼兒園審訊學童，事件曝光後遭免職並判刑易科罰金確定，日前他和Youtuber嚴世兄弟的嚴偉維，聯手控告《蘋果日報》以及社長、記者、直播主「媁哥」等7人涉嫌《組織犯罪條例》，強盜迫使林檢失去公職等多罪，台北地檢署調查後認為罪嫌不足，全部不起訴處分。

林俊佑在2018年間，懷疑念小班的4歲女兒被同學欺負，園方沒有妥善處理，6月21日帶著便衣警察進入幼兒園，直接在教室升堂辦案，質問2名學童，「為什麼跟她要貼紙？」、「昨天誰說她臭？」等語，嚇壞年幼的學童。事後園長報警處理，林俊佑隔年遭職務法庭懲處免職，另外還被法院依強制等罪判刑4月，得易科罰金12萬元確定。

▲林俊佑帶著員警闖入幼兒園「升堂審訊」幼童，結果遭免職並判刑定讞。（資料照／李麗芬辦公室提供）

林俊佑2022年間，到國家圖書館翻閱報紙時，才發現目前已停刊的《蘋果日報》，當年的相關報導對他極度不友善，認為報社、社長陳裕鑫以及記者涉嫌妨害名譽、洩漏個資、最後迫使他遭到免職處分，且是有組織的從事犯罪行為，因此提告。

在此同時，直播主「媁哥」（本名黃靖媁）和老東家嚴氏兄弟間，因為盜圖、招攬性交易等爭議鬧上法院後，嚴氏兄弟中的嚴偉維認為，媁哥涉嫌唆使《蘋果日報》報導造假新聞，因此和林俊佑聯手對媁哥和《蘋果》及記者提告。

不過檢察官調查後，認為相關報導與公共利益相關，且有所依據，無證據顯示媒體或記者造假等不法，更無法證明《蘋果日報》和所屬員工屬於犯罪組織，因此以罪嫌不足等理由，將《蘋果日報》和社長、記者、直播主等7人，全部不起訴處分。