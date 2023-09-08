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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

揭基泰黑歷史！她曝黑衣人威脅、藍議員關說　「為何市府一再包庇？」

▲▼台北市中山區大直街94巷1弄房屋陷下去。（圖／陳怡君辦公室提供）

▲台北市中山區大直街94巷1弄房屋陷下去。（圖／陳怡君辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

台北市中山區大直街發生民宅傾斜情形，晚上11時左右更有一棟的一樓直接下陷，意外發生原因是鄰近的基泰建設工地出包，底層支撐的連續壁折斷破裂所致。民進黨立委高嘉瑜8日受訪時表示，基泰建設劣跡斑斑，過去為合法圍籬自己召開協調會時，基泰建設找藍營民代私下說情，還找了建管處跟黑衣人欺負民眾，怎麼會如此惡劣，台北市府一定要給市民交代。

高嘉瑜表示，昨天看到大直的基泰建設發生這種事真的不意外，基泰建設一直以來劣跡斑斑，民眾陳情已經8個月，台北市建管處居然認為民宅裂縫不大、沒有危險跟列管必要，結果昨天6棟民宅發生傾斜，還有一棟民宅連1樓都看不到，這樣的建商市府敢掛保證安全無虞？到底基泰建設背後有什麼樣的關係，才能讓市府一再包庇、如此目無法紀。

高嘉瑜指出，基泰建設內湖部分，2015年自己擔任議員時，這裡有民眾私有合法圍籬，基泰建設為了申請建照跟比較好的容積，居然要求黑衣人硬拆民眾合法圍籬。

高嘉瑜表示，自己召開協調會，基泰建設找藍營民代私下說情，另一面更找媒體惡意抹黑她是護航違建，但圍籬是合法的，基泰建設找了建管處跟黑衣人欺負民眾，事後還提告，最後是不起訴。

高嘉瑜痛批，怎麼會如此惡劣，找黑道跟媒體施壓，建管處也刻意包庇，從2015年到現在，基泰建設居然背景還這麼硬，還有違法吸金上億元等事件，也有其他鄰損事件沒有處理，一件又一件，基泰建設政商關係良好、內神通外鬼長期有人包庇，才導致今天釀出這麼大災禍，台北市府一定要給市民交代。

對於該位關說民代，高嘉瑜回應，他已經沒有在擔任議員了，該位議員當時來請託說基泰建設是他朋友，後來開協調會到一半，突然有媒體跑來說那個國民黨議員檢舉她包庇違建，居然有這種人！

高嘉瑜指出，自己問心無愧，整個過程都是合法，這家建商真的是神通廣大，打壓一般民眾還打壓民意代表，到現在可以看到民眾為何求助無門，這樣的建設公司因為有人包庇，才能長期以來把民眾當塑膠，為所欲爲到這個地步。

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