車上吸完毒直接睡趴「大燈還開著」　暖警叫醒他...驚見白色粉末

▲吳姓男子吸毒後在車上呼呼大睡被警方查獲。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名吳姓男子（45歲）6日深夜在自己車上吸食海洛因，吸完竟直接昏睡在車上，到了凌晨5點多，鳳山分局員警巡邏經過，發現車上有人一動也不動，擔心發生意外，敲車窗叫醒吳男後，竟發現座椅下方有包白色粉末，還有吸食器，吳男見賴不掉只好承認是毒品，警方將他當場逮捕，訊後依毒品罪移送偵辦。

▲吳姓男子吸毒後在車上呼呼大睡被警方查獲。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

鳳山警分局南成派出所員警郭哲榮、鄭又仁6日凌晨5時許，巡經鳳山區鳳南一路與保安二街口，看見一部白色轎車停在公車停靠站內，還開著大燈，車內有名男子呼呼大睡。

員警敲打車窗把駕駛吳男叫醒，他睡眼惺忪地打開車門，員警關心問怎麼在車上睡覺時，正好發現駕駛座椅左側下方，有一包粉狀物夾鏈袋。警方還沒詢問吳男是否為違禁品，他便主動配合表示「是海洛因」（0.26公克）。

▲吳姓男子吸毒後在車上呼呼大睡被警方查獲。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方隨後又在駕駛座上發現安非他命玻璃球吸食器，吳男也坦承才剛吸食完所以才在車上睡著，警方將他帶回派出所，警詢後將他依毒品危害防制條例送辦。