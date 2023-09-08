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大直公寓塌陷！住戶淚「明天要住哪」　陳怡君曝：建商昨夜有來電

▲▼大直街94巷公寓坍塌陷落現場。（圖／記者湯興漢攝）

▲大直街94巷公寓坍塌陷落。（圖／記者湯興漢攝）

記者莊智勝／台北報導

台北市大直建案「基泰大直」因開挖不慎而導致鄰近40年的公寓7日晚間出現塌陷，197戶、369名居民被迫連夜撤離。住戶控訴，早在4、5月就兩度向北市府陳情，但卻都無人聞問；對此，市長蔣萬安回應，當時建商還沒開挖，因此技師研判鄰損與建案沒有直接關聯。台北市議員陳怡君則表示，對於蔣市長的說法，「我有點失望」，並透露昨辦公室有接到建商電話，承諾會「協助重建」。

蔣萬安稍早回應，4、5月份時建管處確實有收到書面申訴，也即刻請承造、監造以及專業的工程人員，到現場來做相關的勘查與檢驗，「當時的了解並沒有直接的關聯，因為當時在做連續壁但還沒有開挖，所以當時就依照相關的規則來進行」。

▲▼大直民宅塌陷，台北市議員陳怡君。（圖／攝影中心）

▲台北市議員陳怡君。（圖／攝影中心）

對於這一說法，陳怡君直言「我沒辦法接受」，表示住戶就是因為家裡裂痕越來越大、甚至出現滲漏水，才會向市府陳情，「幾個月前就聽到住戶說家裡裂縫變大，還會漏水，要知道房子滲水是最讓人痛苦的，有居民家裡已經漏水半年，就是因為工地在開挖的關係，但北市府怎麼會說，當時建案還沒開挖，所以沒有損鄰？」

陳怡君質疑，蔣萬安的說法，難道是在質疑居民住戶「裂縫從何而來嗎？」陳怡君說，早在3、4個月前就有住戶家裡出現裂縫，當時要開協調會，「他們還很有信心告訴我，說要先找北市府處理，暫時還不需要找民代，等到北市府不處理再來找我，結果現在拿著公文跟我投訴，說官商勾結、草菅人命！」

陳怡君前前後後至少到住戶家中勘察3次，建商到居民家中補水泥、打針抓漏，住戶也相信建商誠意，但建商卻以拖待變，直到家門都沒辦法開合，門的欄杆都彎曲變形！陳怡君還表示，甚至還有居民向她說，他們只被安置到今天，明天以後就不知道要住哪裡，「我希望建商跟北市府要擔起安置責任，有很多長輩打給我，說很恐慌、睡不著，半夜到了旅館才開始感到害怕、掉眼淚，家裡的存款財產要怎麼辦？」

陳怡君說，在公寓塌陷後，建商都沒有現身，但昨天辦公室有接到建商電話，承諾會協助重建，「我希望說到做到，不要騙我！」陳怡君呼籲建商擔起企業責任跟良心，務必負起重建責任，北市府也要釐清、後續好好監督，不可以再放水，「房子裡面住的，每個都是人命阿！」

▲▼大直工地塌陷。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼大直工地塌陷。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼大直工地塌陷。（圖／記者湯興漢攝）

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