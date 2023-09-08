早上磁磚就在掉！大直1F住戶出逃「家不見了」　批市府：很不應該

記者邱中岳、莊智勝／台北報導

台北市大直建案「基泰大直」因開挖不慎而導致鄰近40年的公寓7日晚間出現塌陷、傾斜，369名住戶連夜遭緊急撤離。家住公寓一樓的左老先生(86歲)表示，昨天晚間約7、8點就有人大聲呼喊要大家撤離，他們一家6口逃出來後，公寓就塌陷，今早回來查看，原本一樓的住家已經不見，左老先生忍不住批評，「市府建管處沒派人來看，只有來公文，說與建商無關，我覺得很不應該。」

▲大直公寓下陷倒塌，1樓住戶左秀靈老師批評北市府相關單位「很不應該」。（圖／記者邱中岳攝）

該名住戶曾任國立編譯館編譯人員、是《當代國語辭典》的作者「左秀靈」老師，退休後一家三代同堂、共6口居住在該處大直公寓1樓。左老先生說，昨(7日)早上開始，就發現室內有磁磚掉落，聲音非常可怕，「我早上掃地，就發現有磁磚碎裂掉在拖鞋上，有跟家人說，結果下午越掉越多，工程單位還有派人看！」

左老先生說，昨晚間約7點多突然有人大聲呼喊，要所有住戶都撤離，一家人急急忙忙出逃，隨後前往朋友家暫住避難，「大家都慌慌張張跑出來，東西都沒有拿，有些鄰居甚至連鞋子都來不及穿！」今早重回住家查看，左老先生這才得知昨夜撤離後公寓發生下陷，1樓住家已經變成「地下室」、看不見了。

左老先生指出，先前房子就不斷出現裂痕，居民也有向市府反映，但建管處等相關單位根本沒派人到現場視察，直接就發公文說與施工單位無關，結果現在變得這麼嚴重，「政府管理單位沒有盡到責任，應該要到現場來看，我覺得很不應該！」