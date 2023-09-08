女友人哭訴被分手他怒了！強出頭約談判反被砍死　17歲兇嫌落網

▲行凶的陳姓男子把刀藏在紅色袋內，並丟棄在附近大排水溝旁。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中梧棲區一群分別在鐵板燒、火鍋店打工的8名年輕男女，今天凌晨下班後去KTV嗨唱，其中1名女子泣訴被男友拋棄，18歲的王姓男子聞訊便想強出頭，打電話和對方17歲陳姓少年理論，不久，陳少等5男1女到場理論，陳少拿出預藏摺疊刀朝王男和另名17歲王姓少年狂砍，2人身中多刀，王男送醫搶救無效，王姓少年左前頸擦傷，經縫合後離院，警方獲報，5小時內即將行凶的陳姓少年等6人帶回，目前正在偵訊。

警方凌晨1點50分獲報，梧棲區大仁路二段一家KTV門口外發生衝突，有人受傷倒地，消防人員趕抵，王男2點25分送至梧棲童綜合醫院，已無呼吸心跳，腹部左胸與左後背有開放性傷口，嚴重血胸，大量失血，急救無效，3點16分宣告不治。

死亡的王男高中畢業後即打工，另名王姓少年國中畢業後也未再升學，傷勢是右髖、右手肘撕裂傷，左前頸擦傷，頭皮挫傷，經傷口處置縫合後，已離院。

警方表示，雙方因為男女感情糾紛起口角，引發互嗆，陳男為了幫女性友人出氣，結果被她的陳姓前男友拿刀猛刺，流血過多致死，警方5小時後已將陳男等6人逮捕到案，事後在附近大排水溝找到被陳嫌用紅色袋包住丟棄的摺疊刀，訊問後將依殺人罪、聚眾鬥毆罪嫌送辦。