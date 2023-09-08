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大陸 大陸焦點 特派現場

台博會簽約台資項目139億人民幣　22縣市組團參展「寶島實力」　

▲▼ 2023東莞、台博會 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 2023年東莞台博會台資項目簽約儀式 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／東莞報導

2023「台商一起來，融入大灣區」主題活動暨第十四屆東莞台灣名品博覽會昨7日廣東東莞開幕，兩岸共4500人參與。本屆台博會開幕式上，共簽約22個台資項目，合計金額達139.3626億元人民幣。另外，「台灣特色主題館」邀請台灣22縣市組團參展，許多商家都是第一次來大陸參展，不管是來自哪一個縣市商家，受訪過程中都認為兩岸交流是很正向事情，雙邊「穩定」經貿交流才能長久。

本屆東莞台博會是疫情結束後，規模、人數最多一次，吸引兩岸工商界嘉賓代表約4500人齊聚東莞這座製造名城。本次開幕式，共簽約台資項目22個，合計金額達139.3626億元。

▲▼ 2023、東莞、台博會、台灣主題館 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 2023年東莞台博會「台灣主題館」 。（圖／記者任以芳攝）

這次大會展出的區域比以往來得盛大，共3.6萬平方米的展覽，有製造業高質量發展主題館、人工智能與半導體館、青年創新創業館、兩岸農業科技館等特色展館，共有2100多個展位、超過700家參展企業。

本次活動最亮眼就是「台灣特色主題館」，透過商總協助號招，來自高雄、桃園、台南、台中、雲林等22個縣市組團來參展，以「台灣一條街」的形式參展，行業涵蓋電子、文創、服務、食品、茶葉、玩具、養生等。

▲▼ 2023、東莞、台博會、台灣主題館 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 來自南投廠商 。（圖／記者任以芳攝）

來自南投的許清喬做養生溫灸，第一次到大陸參展。她向《東森新媒體ETtoday》記者介紹自家產品，原材料艾草不是從大陸進口，全是台灣種植，經專利獨家研發的艾草灸不會產生大量煙霧，也不會殘留味道，可以燃燒五個小時。

談及養生艾草在大陸競爭激烈，許清喬不怕比較。她說，「這次來大陸就是把眼界放遠，加上我們的優勢有專利、註冊商標，希望透過這次展覽推廣出去，大陸人口多，就算賺一塊錢人民幣也划算。」

▲▼ 2023、東莞、台博會、台灣主題館 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 2023年東莞台博會不少台灣原味食品展出。（圖／記者任以芳攝）

同樣也是首次參展的黃麗蓉來自高雄，高貴大氣的「鵝油」禮盒，吸引不少來觀展大陸民眾。黃麗蓉向《東森新媒體ETtoday》記者表示，自家鵝油香蔥和辣椒醬都是100％台灣原物料，與小農收購頂級紅蔥頭，鵝油提煉後相當純淨清透，這次全部跨海帶過來，希望讓大陸民眾能品嚐台灣味。

大陸禮盒生意相當競爭，她也下足功夫，用「精品」概念來設計，禮盒外觀十分精緻。黃麗蓉也說，「商家沒有政治色彩，商業一定要走出去。」不只是大陸，把台灣好物推廣出去世界各地是很好的事，兩岸交流也很正向，讓大家看到台灣是很棒的。

▼不少觀展本地經銷商對台灣食品十分有信心 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2023、東莞、台博會、台灣主題館 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2023、東莞、台博會、台灣主題館 。（圖／記者任以芳攝）

▲台灣原住民文創透過台博會分享給更多大陸朋友。（圖／記者任以芳攝）

目前長期在台南創業的高綉宸是阿美族，她的自創品牌「原味台南」充滿部落風情，主打精緻純手工藝術品。她向記者說，「我首次來大陸參展，因為商總邀請來試看看，今年四月去過香港國際授權展，認識許多潛在客戶廠商，東莞活動結束後要飛韓國光州」她認為台灣商品不要侷限，有機會就多參展，讓更多人認識台灣實力。

其他受訪台灣商家都很期待在台博會展出，與大陸潛在經銷商互動熱絡，接下來如果順利接單，就怕從台灣進貨到大陸有不穩定變數，大家都願意配合兩岸進出口政策手續，就怕受到政治影響。因此，大陸經銷商角色非常重要，必須熟悉兩岸法規，隨時調整作出應變，商家還是希望，兩岸關係必須穩定，商貿才能永續經營。

▼ 2023年東莞台博會吸引台灣22縣市組團參展。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2023、東莞、台博會、台灣主題館 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2023、東莞、台博會、台灣主題館 。（圖／記者任以芳攝）

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