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大陸 大陸焦點 特派現場

惡夢又來？陸東莞傳連八天核酸檢測　一人採樣費約台幣60元

▲▼ 一連八天核酸檢測 。（圖／翻攝 東莞東城微信號）

▲東莞一連安排八天核酸檢測 。（圖／翻攝 東莞東城微信號）

記者任以芳／綜合報導

世界衛生組織5日裁宣布新冠疫情不再構成「國際關注的突發公共衛生事件」，大陸東莞一街道卻發出連續八天核酸檢測的通知，讓當地居民十分困惑，擔心過去「應檢盡減」惡夢重演。

綜合陸媒報導，廣東東莞東城相關單位5日在其官方微信公眾號上，發布了一則關於「5月6日至13日東城街道核酸檢測安排」的通知。通知中提到，根據工作安排，東城街道繼續提供核酸檢測服務。

內容指出，「『有檢測需求』的市民，可前往以下核酸點進行采樣。核酸採樣點安排為東城醫院和臺心醫院，願檢盡檢人員單採費用不高於13.5元/人，以現場價格為準。有檢測需求的市民可通過『粵核酸4』小程序二維碼登錄並填寫個人信息，在情景選擇中，選『常規採樣』。」

▲▼ 一連八天核酸檢測 。（圖／翻攝 東莞東城微信號）

▲ 官方公佈核酸檢測地點   。（圖／翻攝 東莞東城微信號）

消息一出，當地居民議論紛紛，內心十分害怕，難道又要「恢應檢盡」政策。報導引述東城醫院一名工作人員表示，該醫院一直提供核酸檢測服務，並非只有這幾天才有，有需要的市民可在指定時間段內，「上午八點到十二點，下午兩點半到五點半，這期間都可以來。」

許多民眾嚇到坐不住了，紛紛打電話詢問。東城街道衛生健康局解答，本次核酸檢測系按照相關規定，為滿足群眾需求，為自願進行核酸檢測人員提供的，非強制性。

由於群眾恐懼負面效應擴散，東城街道辦今特地在該篇文章評論區置頂留言，「莫慌，這是東城常態化提供的核酸檢測服務，有檢測需求的市民，可前往文中核酸點進行採樣。」這才化解民眾焦慮。

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