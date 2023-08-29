午休「趴桌睡覺」繳900元！家長怒投訴　校方：相當於人員管理費

▲大陸一所學校規定學生趴桌睡覺需收費。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者林郁婷／綜合報導

廣東東莞一間學校收取「午休費用」，不同睡覺方式有不同價格，就連簡單的趴睡都要收200元（人民幣，下同，約新台幣900元），雖然校方稱不強制收費，相當於一種午休人員的管理費，但還是讓家長無法接受，憤而向教育局投訴。

據《西部決策》報導，一名老師在群組通知所有家長，學校午休的方式有三種，趴睡每人每學期收200元，在教室躺午休墊的話，每人每學期是360元（約新台幣1600元），選擇到午休室床位休息則是要680元（約新台幣3000元）。

▲老師在群組通知收費方式。（圖／翻攝自微博／西部決策）



學校工作人員表示，午休費用採自願方式，不強制收取，並且有老師看管，「屬於東莞市規定的學校課後服務，相當於午休人員管理費」。

東莞市教育局則出面打臉學校，「我們沒有相關規定，午休其實不算課後服務，課後服務是指下午放學後，老師帶學生進行學習或輔導」。

不少網友也直呼真是大開眼界，「第一次聽說午休費」、「怎麼不乾脆收個空氣費」、「是窮瘋了嗎」、「趴桌子午休還要看管？！管什麼？管人販子會進來把我抱走嗎」、「以後在學校呼吸是不是要交呼吸費？」