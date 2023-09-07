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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／25戶居民緊急撤離！　北市工地未灌水害「6棟房屋傾斜」

記者袁茵／台北報導

民進黨台北市議員陳怡君7日晚間表示，台北市中山區大直街94巷1弄於晚間8時左右，發生工地施工造成民宅欲倒塌，進而緊急疏散25戶居民。台北市政府表示，消防局通報，初步判斷原因為興建工地未灌水，造成5至6棟房屋傾斜，目前無人受傷，已劃設警戒線。

▲▼大直街94巷因工地施工造成民宅欲倒塌，現在疏散人群中。（圖／陳怡君議員研究室提供）

▲大直街94巷因工地施工造成民宅欲倒塌，現在疏散人群中。（圖／陳怡君議員研究室提供）

陳怡君7日晚間表示，北市再發生建案施工鄰損災害，位於中山區大直街巷內的建案，今晚發生鄰屋整棟欲倒塌，目前正在緊急疏散，清查受災戶狀況，並且請市府立刻協助安置。

陳怡君轉述，受害住戶怒吼，該建案自動工之後，日復一日漸漸造成自家房屋龜裂，多次向建商反應卻都無得到妥適的回應和處置，市府主管機關也無積極作為，才會導致釀成今日大禍。

陳怡君說，目前暫時有一棟房屋有傾倒疑慮，已經疏散25戶，但不排除擴大疏散。民眾憤怒表示，晚間他們聽到「蹦」的聲響，然候工地工人緊急疏散施工工人，一直到工人疏散後半小時才通知住戶疏散，令當地民眾十分憤怒表示，簡直是草菅人命。

最後，陳怡君強調，目前最重要的是對於受災戶進行妥善安置，並儘速查明事故原因，以及是否有更進一步的潛在危機擴大。

而台北市政府回應，消防局初步通報，中山區大直街94巷1弄的興建工地未灌水，造成5至6棟房屋傾斜，目前無人受傷，已劃設警戒線。

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