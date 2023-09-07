快訊／剛喊媽媽將出獄：店家要小心　孫生母又順手牽羊被判6月

▲「反骨男孩」成員孫生（左）對於母親（右）行竊成習、屢勸不聽，深感困擾無奈。（圖／翻攝自Instagram／soon6669、資料照／記者黃宥寧攝）

記者黃哲民／台北報導

網紅團體「反骨男孩」成員孫生的母親因屢犯竊案入獄，出庭曾罵失主栽贓誣陷有如「強盜土匪」，目前正因2021年間的犯行坐牢，她另被控去年（2022年）8月在北市1家服飾店涉偷走1個1萬多元的水晶手拿包，到案堅稱監視畫面拍到的小偷不是她，台北地院審結，不採信孫母辯詞，依竊盜罪判他6月徒刑、得易科罰金18萬元，可上訴。

66歲的孫母有順手牽羊的惡習，孫生打拚演藝事業常因母親的負面事件受累，曾PO文慨歎「我媽無限犯罪，又不去看醫生」，只能請遭竊店家直接報警，他也很無奈。日前孫生在宣傳活動中，更自爆母親將出獄，「店家要小心了」，還求助想帶母親就醫、但母親會落跑，「有沒有認識的醫生可以幫她看」。

本案發生於去年8月2日晚間7點多，孫母走路經過北市羅斯福路一段1家服飾店，趁店員不注意，涉偷走展示架上1個標價1萬6800元的水晶手拿包，店家隔天調閱監視畫面報警，循線查獲孫母到案，但手拿包下落成謎。

孫母堅稱本案店家監視器拍到的女賊不是她，她也從沒到過這家店。檢警查明案發當天孫母行竊得手後，一路走到附近的中正紀念堂捷運站刷她名下的敬老悠遊卡搭車，孫母推稱她的悠遊卡去年3月和6月各遺失1次、可能遭本案小偷盜用。

本案發生時，孫母另因2021年7月間所犯竊案受審，案情分別為在北市大直地區的百貨公司專櫃偷走帽子商品與女店長口紅等物，另在1家髮廊染髮時偷走女助理珍藏長輩過世留下的3000元手尾錢。孫母在該案也矢口否認去過這2家店、不認識出面提告的2位女失主，更批2位失主栽贓誣陷有如「強盜土匪」，還對其中1人揚言「我要告妳誣告喔！」

該案2位失主證稱孫母一進店內就自報身分是孫生的媽媽，她們對孫母臉上的斑與說話語調很有印象，絕沒認錯人。該案法官指2位失主透過IG聯繫孫生處理，孫生在警方查訪時也說監視器拍到的小偷，一看就是他母親沒錯，該案今年5月據此依2個竊盜罪判孫母1年徒刑定讞，孫母再度入獄。

本案法官指出，本案店家監視器拍到的女賊，容貌與整體外觀跟前案店家拍到的小偷一樣，都和孫母極為相似，且函詢悠遊卡公司確認孫母名下敬老悠遊卡從沒掛失，就算曾遺失，也與本案發生時間無關，法官認定孫母狡辯，且法治觀念薄弱、犯後毫無悔意，今（7日）依竊盜罪判她6月徒刑、得易科罰金18萬元，並沒收或追徵她所偷走的水晶手拿包，可上訴。