阿里山公路淪飆仔賽道！居民被吵到抓狂　警鎖定改裝車出手了

▲改裝車妨害安寧行駛阿里山公路 中埔警攔檢出擊守護安寧 。（圖／中埔分局提供）

翁伊森／嘉義報導



中埔分局於112年6月24日凌晨1時許，在嘉義縣番路鄉台18線54公里路段沿線，獲報有數部改裝車輛妨害安寧之訊息，立即派遣巡邏警力於該路段周遭執行攔檢取締，並於現場主動攔查到6部欲下山之改裝車輛，警方將個別攔查蒐證並函請監理站及環保局召回檢驗開罰。

另經警方調閱相關影像比對，發現當時有10餘部車輛有跨越雙黃線之違規行為，全案除了依道路交通管理處罰條例違規開罰外，是否涉及危險駕駛或刑法公共危險罪部分，本分局將追查相關違規車主，並通知相關駕駛人到案釐清後偵辦。

中埔分局呼籲，駕駛人跨越雙黃線違反「道路交通管理處罰條例第45條1項3款」最高可處新台幣1800元以下罰鍰。

不當改裝車身、電系設備，可能導致車輛安全結構減弱，而危及自己及其他用路人的安全，依道路交通管理處罰條例第18條，可處新臺幣2,400元以上9,600元以下之罰鍰，並責令檢驗；而改裝排氣管之部分，除違反「噪音管制法」，另亦可能觸犯道路交通管理處罰條例第16條、可處新臺幣900元以上1,800元以下之罰緩或第43條可處新臺幣6,000元以上3萬6,000元以下之罰緩，並吊扣該汽車牌照六個月。



中埔分局將持續結合路檢、巡邏等各項勤務，於轄內重要路段加強攔查取締，共同維護居家安寧與優質交通安全環境。