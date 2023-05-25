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毒品交易黑吃黑！毒販遭「刀械抵頸」全搶光　不忍了怒報警

▲▼ 毒品交易黑吃黑後至墾丁狂歡 中埔警火速查緝逮3嫌 。（圖／中埔分局提供）

▲毒品交易黑吃黑嫌犯犯後至墾丁狂歡，中埔警火速南下查緝逮3嫌 。（圖／中埔分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義中埔分局21日接獲報案，報案人稱於日前在網路通訊軟體上認識1名網友，該名網友向他聯繫欲購買三級毒品K他命，雙方約定於21日深夜在嘉義縣番路鄉半天岩一處山區道路旁進行毒品交易，但對方4人於交易時，其中1男突向該男以刀械住頸部，其他3人並搶奪其身上毒品K他命數十公克、手機及機車鑰匙，於搶奪過程造成該男頸部及手部輕微刀傷，犯嫌4人於得逞後隨即駕車逃逸。

▲▼ 毒品交易黑吃黑後至墾丁狂歡 中埔警火速查緝逮3嫌 。（圖／中埔分局提供）

▲毒品交易黑吃黑嫌犯遭查獲刀械及相關證物 。（圖／中埔分局提供）

警方深入追查後，發現這是一起毒品交易黑吃黑案件，案經調查後，中埔分局立即成立專案小組循線鎖定對象，發現犯嫌於屏東縣內四處躲避查緝，經本分局專案小組會同屏東縣恆春分局聯手循線跟監，終於112年5月21日下午16時許在屏東縣恆春鎮墾丁一處土地公廟前，逮捕3名正在參拜之涉案嫌犯，現場起出並查扣毒品K他命、藍波刀1把及手機等相關證物，警方查證得知其中1名犯嫌另涉嫌過失傷害通緝，全案依強盜案、違反毒品危害防制條例及過失傷害通緝移送嘉義地檢署偵辦，並將持續追查另一名在逃的犯嫌，以釐清相關案情經過。

▲▼ 毒品交易黑吃黑後至墾丁狂歡 中埔警火速查緝逮3嫌 。（圖／中埔分局提供）

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