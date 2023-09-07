陸客團「每日限額2千人」挨批　陸委會：疫情前一天也才2300人

▲陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

陸委會上月24日公布開放大陸團客來台觀光的規劃，並訂下了每日2000人的限額，被國台辦批評是「在兩岸交流史上創下三個不光彩」。對此，陸委會發言人詹志宏7日強調，疫情之前每天來台的陸客人數約為2300人，所以2000人的限額應該是合理的，對方不必擔心疑慮。

詹志宏在例行記者會上提到，我方期待兩岸各方面的交流能健康有序恢復，所以陸方早先宣布願意接待我方的團客，我方也正面看待，才會呼籲「你們願意接待我們的團客，那我們也願意接待大陸來的團客」。

詹志宏說，國台辦應該要用心思考，我方提出合理的要求與呼籲，是否有利於兩岸健康有序的交流，「現在只剩下一個關鍵，就是大陸方面願不原意放他們的團客過來，我們已經展現出最大的善意了！」

▼國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者蔡儀潔攝）



各界也對陸委會當初只公布規劃方案，卻未宣布具體實施日期的舉動感到疑惑。對此，詹志宏強調，台灣有很多觀光旅遊產業的業者，這段時間以來一直表達他們的期待，包含遊覽車、旅館、餐廳、禮品店、夜市等，都不斷表達希望能接待大陸團客的聲音，政府當然要來重視，所以才提出「既然大陸方面願意接待我們的團客，我們也願意接待他們的團客。」只要等大陸有正面的回應，我方自然馬上就可以訂定實施日期。

另外，對於每日2000人的團客限額遭到國台辦批評「不光彩」，詹志宏強調，事實上，疫情之前每一天來台的陸客人數大約2300位，所以我方提出2000位，這樣的數量應該是合理的，對方不必擔心疑慮。