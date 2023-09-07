警銬竊賊發不動贓車再解銬　「老先覺」3秒解鎖...果然是專業

記者鄧木卿／台中報導

台中市44歲黃姓男子日前騎機車時行跡可疑被警方攔查，員警一查，發現人是竊盜通緝，車子是前一天才失竊，一案雙破，黃嫌見無法逃脫，坦承一切，員警當場銬上手銬要帶回派出所，但贓車卻一直發不動，只好解開手銬叫「老先覺」幫忙，黃嫌不疾不徐的插入鑰匙轉動幾下，3秒鐘就順利解鎖發動，員警不禁搖頭輕嘆「果然是專業的」。

▲▼員警將竊賊銬上手銬，但發不動贓車只好解銬，果然老先覺3秒就成功解鎖。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局第四分局大墩派出所警員賴子揚、賴譽夫、李鴻毅，日前巡邏到大觀路與大墩十一街口，見騎乘機車的黃嫌驟然減速，頭一直低低的，不敢直視前方，於是上前盤查。

黃嫌一開始故作鎮定面對盤問，不料員警查出該機車在前一天早上已通報失竊，黃嫌還是竊盜通緝犯，黃嫌這才坦承犯行，平日打零工維生，在北屯區選定老舊機車竊取後四處趴趴走，騎經大觀路時，機車快沒油了，正準備尋找下一個目標時，就被員警攔下。

員警將黃嫌銬上手銬，準備帶回派出所，但黃竊來的機車卻怎麼發都發不動，不得已只好解開手銬，讓「老先覺」來，黃嫌當場示範開鎖功力，3秒鐘即順利解鎖發動，技巧之熟練令人咋舌，員警趁機規勸日後改過向善，重新做人，全案依竊盜罪、竊盜通緝移送法辦。