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唐綺陽認證吳念真勞碌命！台灣最「無法退休」歐吉桑：已預立遺囑

▲▼吳念真日前到唐綺陽Podcast節目宣傳舞台劇《清明時節》，不料被唐認證是「勞碌放大」的命格。（圖／綠光劇團）

▲吳念真到唐綺陽Podcast 宣傳舞台劇《清明時節》，不料被唐認證是「勞碌放大」的命格。（圖／綠光劇團）

記者林育綾／綜合報導

台灣「最會說故事的歐吉桑」吳念真日前到唐綺陽Podcast節目宣傳舞台劇《清明時節》，不料被唐認證是「勞碌放大」的命格，他反問自己何時能退休？沒想到唐綺陽直言「你至死方休」，讓吳念真也大喊好慘，還表示早已預立遺囑，本來想海葬，可是怕別人暈船邊吐邊撒，所以想想算了。

吳念真日前到《唐陽雞酒屋》Podcast宣傳舞台劇，是繼林懷民之後的第2位資深劇場人前往，唐綺陽也笑稱這是「古人系列」，談到吳念真的星盤時，說到他木星在6宮，是「勞碌放大」的命格，還語出驚人說會「至死方休」，成為台灣最無法退修的歐吉桑。

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唐綺陽解釋，吳念真將持續以一位資深文青、社會觀察家的姿態發光發熱，繼續推動社會影響力，「是一個被需要所以必須存在的人，能夠一直活得很有滋味，到老還能持續運作，不會笨、不會老掉，且不會變成討人厭的老人。」

吳念真回憶了自己的寫作之路，當年他把台灣文學大師鄭清文當作偶像，看著鄭在銀行上班時還能寫小說，沒有經濟壓力，因此影響了他，大學就報考會計系，並開始同時寫起小說。

他稱自己會計系唸得還不錯，不僅大二就當上班代，還獲得聯合報小說獎，甚至被電視台製作人找上門，開啟劇了本之路。唐綺陽聽了笑說，「你不是工作狂，誰是工作狂！」

近來將巡演的《清明時節》，是吳念真最鍾愛的劇本，這次是4度搬演，除了老班底柯一正、張靜之，還加入新面孔張玉嬿、游安順，佈景與音樂將全面昇華，帶給觀眾耳目一新的體驗。

▲▼吳念真日前到唐綺陽Podcast節目宣傳舞台劇《清明時節》，不料被唐認證是「勞碌放大」的命格。（圖／綠光劇團）

▲《清明時節》由金鐘視帝游安順、台灣第一媳婦張玉嬿擔綱，吳念真認為「外遇故事」仍禁得起時代考驗，值得探討。（圖／綠光劇團）

身為資深劇迷的唐國師說，早在2010年就看過《清明時節》第一個版本，當時的男女主角是王識賢、林美秀，也看到吳導也是其中一角，吳念真說，「我演一個冰果室老闆，今年第4度加演，我還是詮釋同一個角色。有一幕劇中男主角跟外遇對象在冰果室告別時，覺得自己寫的很動人。但演出時我都不敢動，我怕自己動了，觀眾會笑！」

由於吳念真是獅子座，他疑惑提出，一般獅子座都會喜歡醒目的東西，但自己不是，反而相反，唐綺陽立即開釋，「你整個人就很醒目了，你的醒目來自於光芒藏不住。」

不過談到死亡議題，70歲的吳念真表示早已預立遺囑，對於死亡的看法就是「不要造成別人困擾」，為了擔心獨子吳定謙未來要處理2次，希望自己的身後事以植葬處理就好，「年輕時曾經很浪漫的想選海葬，但怕很多人暈船，會一邊吐一邊撒（骨灰），還是算了！」

吳念真也透露，今年下半年將推出《人間條件八》，是一齣描寫老年人需要被聆聽、被注意、被尊重的悲喜劇，深有同感的唐老師也表示，不要當一個打擾人的人，一定要有自己的興趣，期許可以成為一位自我認同並吸引人的老年人。

▲▼吳念真日前到唐綺陽Podcast節目宣傳舞台劇《清明時節》，不料被唐認證是「勞碌放大」的命格。（圖／綠光劇團）

▲《清明時節》2023昇華版，由老班底張靜之（右）演出婚姻第三者。（圖／綠光劇團）

綠光創藝舞台劇《清明時節》將以2023昇華版亮相，6月起陸續在高雄、台中、台北巡演。故事描述台灣1950年代的某個小鎮上，在銀行工作的輝昌（游安順 飾），不僅一表人才，還擁有令人羨慕的金飯碗；然而嚮往自由的輝昌，在8年的婚姻與元配（張玉嬿飾）漸行漸遠，並與外遇對象梨花（張靜之 飾）產生情愫。

秀卿為了守護自己的婚姻，不惜與丈夫對簿公堂，卻還是難留他的心。而輝昌在秀卿、梨花之間，給不出任何承諾，做出讓兩個女人都心碎的決定，卻也開啟了她們的成長、釋然之路。

導演吳念真認為，「外遇」是一個千古不變的話題，即使故事發生在1950年代，仍禁得起時代考驗，值得探討。購票可至兩廳院文化生活OPENTIX，或洽詢綠光劇團。

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