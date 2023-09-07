颱風又地震！高雄六龜恐怖山崩　巨石滑落砸毀電桿…道路中斷

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▲高雄六龜發生恐怖山崩。（圖／翻攝自臉書／六龜大小事）

記者許宥孺／高雄報導

由於颱風帶來持續降雨加上地震，高雄市六龜區高133線9公里處，昨(6日)深夜發生山崩，邊坡土石沖刷、巨石掉落，電線桿遭攔腰撞歪，現場無法通行，目前正由搶修人員評估，儘速排除中。

海葵颱風過境，加上近日南台灣發生有感地震，警方6日深夜11點25分獲報，六龜區高133線9公里處，邊坡土石滑落，無法通行，現場無人車受困。

▲▼警方今日上午於現場實施交通管制。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方立即前往現場拉設封鎖線，並實施交通管制及指揮疏導，聯繫警廣通知駕駛人避開行駛該路段，並通報1999及台電派員到場處理，目前該路段尚可繞道通行，搶修進度正由搶修人員評估，儘速排除中。

有民眾今日上午行經該路段，拍下恐怖山崩畫面，照片裡邊坡土石坍方，樹木被沖刷至路面，還有數顆巨石擋道，電線桿也疑似被砸中，橫躺在路中央。民眾表示：「六龜新開橋要進來的前面山崩下來、現在要進來新開不老溫泉區的遊客、居民現在暫時不能進出、要繞道從寶來進出、現在等有關單位來處理。」

工務局表示，近日山區連日大雨及強降雨，導致高133線8.5 K處邊坡土石鬆軟滑落約2500平方公尺阻斷交通，早上7點已調派機具及人員進行搶修，預計今日搶通完成。提醒用路人因六龜山區近日下午仍有局部陣雨，新發往寶來方向若行駛高133線，建議走省道台20線。

▲巨石、樹木遭沖刷至路面，電線桿疑似被砸中，橫躺在路中央。（圖／翻攝自六龜大小事）