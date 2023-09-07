　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台南學甲漁電共生案場改簽約無綠能背景公司　陳琬惠：經濟部講清楚

▲陳琬惠7日舉行「綠營權貴靠臺鹽綠能鍊金 光電讓台灣淪貪腐之島？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳琬惠7日舉行「綠營權貴靠臺鹽綠能鍊金 光電讓台灣淪貪腐之島？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

經濟部旗下台鹽綠能前董事長陳啟昱被揭露涉嫌利益輸送，台鹽公司昨表示已檢送資料交由檢調調查。對此，民眾黨立委陳琬惠今（7日）開記者會表示，質疑台鹽綠能已成綠營權貴鍊金大本營。陳琬惠指出，原本台鹽綠能台南學甲中洲段的漁電共生案場要交給宸峰工程，但在她揭露陳啟昱案後，台鹽綠能竟偷偷摸摸地將簽約的主體改成福州有限公司，但該公司過去非從事綠能相關產業的公司，經濟部應講清楚。

陳琬惠7日舉行「綠營權貴靠臺鹽綠能鍊金 光電讓台灣淪貪腐之島？」記者會，她說，無論是王美花在國會備詢，還是行政調查報告，經濟部將責任完全推給陳啟昱，堅稱是陳啟昱自己將台南88槍擊案關鍵人、與英系關係密切的宸峰工程負責人蔡清旭在內4大民股引入，經濟部已經表達過反對，但陳啟昱作為經濟部派任的公股代表，卻完全不受控制，拿著國家的資源進行赤裸裸地利益輸送。

陳琬惠認為，經濟部絕不是把資料移送給檢調就算了，更不要以為可以躲在「偵查不公開」的保護傘背後就可蒙混過關，王美花除須出來講清楚外，更應該追究責任。

接著，陳琬惠指出，原本台鹽綠能台南學甲中洲段的漁電共生案場也是要交給宸峰工程，但在她揭露此案後，台鹽綠能竟然偷偷摸摸地將簽約的主體改成福州有限公司。讓她質疑的是，福州有限公司過去非從事綠能相關產業的公司，卻為可承做漁電共生案場的設計業務，是否背後還是蔡清旭，經濟部也應講清楚。

陳琬惠也指，陳啟昱在2021年2月辭職後，由現任內政部政次吳容輝接任台鹽綠能董事長至今年1月底，讓她震驚的是，吳容輝竟任用同樣與英系關係密切、曾為力暘能源EPC下包商的吳博鑫擔任總經理，而吳博鑫還任用英系大將陳文宏的哥哥陳文龍擔任特助，由其主導台鹽綠能的會議，綠營權貴已然肆無忌憚地將手伸入國家推動綠能的公司中。

陳琬惠還提及，台鹽綠能與外商「ENFINITE CAPITAL TAIWAN SOLAR」合作的台南北門漁電共生案場，2018年7月，該外商提出由雲豹公司協助電業籌設，但在2020年1月，在雲豹公司的建議下，台鹽綠能改跟一間實際聯絡地址與雲豹能源同地址、聯絡人為雲豹能源經理的縱橫家公司簽約辦理電業籌設，2021年雲豹公司也入主該外商於台灣成立的恩富資本太陽能股份有限公司。

陳琬惠說，根據掌握，原本吳容輝不想支付給縱橫家公司上億元的費用，但是雲豹能源創辦人張建偉出面要錢後，最終還是支付，請問吳容輝，原本不想付的原因為何？另外陳琬惠也批評，已跟經濟部調閱台鹽綠能跟恩富資本與縱橫家公司的合約資料，但經濟部卻不肯提供，到底是在幫誰遮醜。

▲▼立委陳琬惠舉行「綠營權貴靠臺鹽綠能鍊金 光電讓台灣淪貪腐之島？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

ET快訊
快訊／台南急降雨！積水半個輪胎高　路面淹成河
應召妹喝「奶茶」秒昏睡！　慘遭性侵洗劫
《航海王》真人版誇張紀錄！　登84國Netflix冠軍
就在明天！一條龍網紅課程開跑　10大QA懶人包
iPhone 15將登場！　「新色耳機」搶先上架官網
逆子弒母分屍還稱「殺大豬」！　免死定讞
PS女孩「5新學妹剪影」曝光！　他認出嗨爆：峮峮接班人出現

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

不滿被影射「座車接送換官位」　新竹市府發言人施淑婷提告

柯文哲提安樂死政策　時代力量肯定：各黨派下會期應啟動立法程序

台南學甲漁電共生案場改簽約無綠能背景公司　陳琬惠：經濟部講清楚

民進黨：賴清德老家民國60年前就存在　市府可調航照圖

賴清德老家被爆違建？　她自稱：是證明「礦區工寮」的目擊者

要陳吉仲拿出超思貿易實績　賴士葆：否則難逃圖利之嫌

「賴清德父母都不在回老家做什麼？」　他感慨：台灣人惜情

分析／郭台銘「主流銘意」成鏡花水月　侯友宜整合傅崐萁露曙光

國民黨團赴監院告發陳吉仲圖利　揪超思進口巴西蛋疑點重重

不怕陳吉仲告！　張斯綱揪超思合約疑點：請檢方盡速啟動調查

台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧

八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

台南透天厝「綠房子」外衣半脫！海葵威力太強　屋主出面了

NANA在台北！辣露全身刺青　「見熟悉粉絲」下次要再來

柴柴啃氣球期待爆破！下秒「直接消風」汪超傻眼

天兵男氣炸鍋烘大麻！ 「烤太酥」全都毀了XD

王心凌跳起「霍元甲」BATTLE　隔五年發新歌：美少女本人

上半身2度「詭異左傾」　苗栗19歲無照男自撞亡

許瑋甯遭傳「害怕同台吳慷仁」　拍侵犯戲留陰影..經紀人否認：沒這回事

不滿被影射「座車接送換官位」　新竹市府發言人施淑婷提告

柯文哲提安樂死政策　時代力量肯定：各黨派下會期應啟動立法程序

台南學甲漁電共生案場改簽約無綠能背景公司　陳琬惠：經濟部講清楚

民進黨：賴清德老家民國60年前就存在　市府可調航照圖

賴清德老家被爆違建？　她自稱：是證明「礦區工寮」的目擊者

要陳吉仲拿出超思貿易實績　賴士葆：否則難逃圖利之嫌

「賴清德父母都不在回老家做什麼？」　他感慨：台灣人惜情

分析／郭台銘「主流銘意」成鏡花水月　侯友宜整合傅崐萁露曙光

國民黨團赴監院告發陳吉仲圖利　揪超思進口巴西蛋疑點重重

不怕陳吉仲告！　張斯綱揪超思合約疑點：請檢方盡速啟動調查

參加完喪禮感覺喉嚨痛痛的　男染「神秘怪病」肺塌陷腎衰竭送醫

旺旺保攜手元大銀　完成員工持股信託

不滿被影射「座車接送換官位」　新竹市府發言人施淑婷提告

快訊／台南急降雨！永康中正路涵洞積水半個輪胎高　路面淹成河

牧德8月營收月減逾15%　保守看待2023年表現

夏威夷旅遊遇帥哥陪玩！台女星驚爆險被「強迫買春」

陳冠伶舉重世錦賽傳捷報　勇奪女子55公斤級3金

宋楚瑜率團向國父獻花致敬！　參訪故居「巧遇」熱情雲林鄉親合影

傻眼！妹子當眾警車頂「脫褲露下體」放尿　警察嚇到不敢動彈

九層塔味狂飄！竟是「絕命毒師」父子檔種大麻338株　市值1億5　

女友許願情人節想要一束花　見男友記住送菊花仍歪嘴笑

政治熱門新聞

8814萬顆蛋到底誰先墊款？　中央畜產會：超思！檢驗合格後才付款

施淑婷接任民政處長領11萬薪　網友：林九萬虧大

快訊／賴清德親回老家被控違建　點出「2關鍵時間」闢謠

中尉尋短母下跪淚控！邱國正道歉　海軍承諾：邀家屬見證釐清疑慮

高虹安搭友車省市府資源？她揭觸法疑慮

「徐巧芯要小心」　郭正亮斷言注意1事

國民黨票為何越來越少？　郭正亮曝1原因：超過50萬票沒了

賴清德老家遭控違建　他點侯市府「改口」

王世堅會輸？　郭正亮搖頭曝原因

快訊／明年義務役入伍訓得投擲手榴彈實彈　新制未納4個月兵

郭台銘飆罵媒體8分鐘　邱毅喊「無助選情」：只怕要雪上加霜

賴清德老家遭指違建　他聲援：萬里不值錢！有人要搬進來謝天謝地

快訊／「討打姐」入黨？民眾黨回應了

遇女學生喊「爸爸」熱情相擁！　郭台銘樂「扭腰擺臀」秀舞技

更多熱門

相關新聞

將「超思」攤在陽光下！　陳琬惠要農業部明提供廠商報價資料

將「超思」攤在陽光下！　陳琬惠要農業部明提供廠商報價資料

資本額50萬的超思公司拿到農業部（前身農委會）專案許可，自巴西進口8814萬顆雞蛋，引發討論。民眾黨立委陳琬惠今（5日）表示，她的辦公室已向農業部索取包含專案進口廠商需要什麼條件、報價廠商資料，以及申請廠商的報價表等，並限期明天前交出來。另外，陳琬惠也直言民進黨很可惡，把民生問題講成民眾黨2024總統參選人柯文哲轉移焦點，頭腦真的很有事。

魔獸想當台灣人：應該給我身分證

魔獸想當台灣人：應該給我身分證

製造業景氣出現落底跡象　王美花：Q3、Q4逐季變好

製造業景氣出現落底跡象　王美花：Q3、Q4逐季變好

9月「7大補貼」！最高領20萬　剩最後一個月卡位

9月「7大補貼」！最高領20萬　剩最後一個月卡位

鴻海增資104億　轉投資印度越南

鴻海增資104億　轉投資印度越南

關鍵字：

陳琬惠陳啟昱台鹽綠能光電雲豹漁電共生經濟部王美花

讀者迴響

熱門新聞

桃園人妻：我老公和我親媽搞上了　鹹濕對話全曝光

激戰岳母「汽旅309房」過程曝　女婿：一試成主顧嗎

好萊塢「最閃夫妻檔」宣布離婚

快訊／Selina生了！

NIKE新鞋打對折現省2千

職軍睡了丈母娘！人妻再控「媽媽是慣犯」

快訊／金鐘獎主持人揭曉！　

「冷氣開26度↑」以為省電！她慘噴7000電費

女遭5男輪流性侵　竟是姊夫用她抵債

海底發現「破殼詭異金蛋」　科學家傻眼

人夫約砲吃遍熟女學生妹　連砲友都看不下去

19歲男大生自摔被撞躺對向　起身要逃命仍遭拖吊車輾死

桃園岳母搞上27歲女婿！人妻爆「親媽身分」

普丁被爆「早已死亡」

桃園人妻爆「老公搞上岳母」　渣男身分曝光

更多

最夯影音

更多
台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧

台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧
八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有

八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

台南透天厝「綠房子」外衣半脫！海葵威力太強　屋主出面了

台南透天厝「綠房子」外衣半脫！海葵威力太強　屋主出面了

NANA在台北！辣露全身刺青　「見熟悉粉絲」下次要再來

NANA在台北！辣露全身刺青　「見熟悉粉絲」下次要再來

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面