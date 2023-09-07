台南學甲漁電共生案場改簽約無綠能背景公司　陳琬惠：經濟部講清楚

▲陳琬惠7日舉行「綠營權貴靠臺鹽綠能鍊金 光電讓台灣淪貪腐之島？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

經濟部旗下台鹽綠能前董事長陳啟昱被揭露涉嫌利益輸送，台鹽公司昨表示已檢送資料交由檢調調查。對此，民眾黨立委陳琬惠今（7日）開記者會表示，質疑台鹽綠能已成綠營權貴鍊金大本營。陳琬惠指出，原本台鹽綠能台南學甲中洲段的漁電共生案場要交給宸峰工程，但在她揭露陳啟昱案後，台鹽綠能竟偷偷摸摸地將簽約的主體改成福州有限公司，但該公司過去非從事綠能相關產業的公司，經濟部應講清楚。

陳琬惠7日舉行「綠營權貴靠臺鹽綠能鍊金 光電讓台灣淪貪腐之島？」記者會，她說，無論是王美花在國會備詢，還是行政調查報告，經濟部將責任完全推給陳啟昱，堅稱是陳啟昱自己將台南88槍擊案關鍵人、與英系關係密切的宸峰工程負責人蔡清旭在內4大民股引入，經濟部已經表達過反對，但陳啟昱作為經濟部派任的公股代表，卻完全不受控制，拿著國家的資源進行赤裸裸地利益輸送。

陳琬惠認為，經濟部絕不是把資料移送給檢調就算了，更不要以為可以躲在「偵查不公開」的保護傘背後就可蒙混過關，王美花除須出來講清楚外，更應該追究責任。

接著，陳琬惠指出，原本台鹽綠能台南學甲中洲段的漁電共生案場也是要交給宸峰工程，但在她揭露此案後，台鹽綠能竟然偷偷摸摸地將簽約的主體改成福州有限公司。讓她質疑的是，福州有限公司過去非從事綠能相關產業的公司，卻為可承做漁電共生案場的設計業務，是否背後還是蔡清旭，經濟部也應講清楚。

陳琬惠也指，陳啟昱在2021年2月辭職後，由現任內政部政次吳容輝接任台鹽綠能董事長至今年1月底，讓她震驚的是，吳容輝竟任用同樣與英系關係密切、曾為力暘能源EPC下包商的吳博鑫擔任總經理，而吳博鑫還任用英系大將陳文宏的哥哥陳文龍擔任特助，由其主導台鹽綠能的會議，綠營權貴已然肆無忌憚地將手伸入國家推動綠能的公司中。

陳琬惠還提及，台鹽綠能與外商「ENFINITE CAPITAL TAIWAN SOLAR」合作的台南北門漁電共生案場，2018年7月，該外商提出由雲豹公司協助電業籌設，但在2020年1月，在雲豹公司的建議下，台鹽綠能改跟一間實際聯絡地址與雲豹能源同地址、聯絡人為雲豹能源經理的縱橫家公司簽約辦理電業籌設，2021年雲豹公司也入主該外商於台灣成立的恩富資本太陽能股份有限公司。

陳琬惠說，根據掌握，原本吳容輝不想支付給縱橫家公司上億元的費用，但是雲豹能源創辦人張建偉出面要錢後，最終還是支付，請問吳容輝，原本不想付的原因為何？另外陳琬惠也批評，已跟經濟部調閱台鹽綠能跟恩富資本與縱橫家公司的合約資料，但經濟部卻不肯提供，到底是在幫誰遮醜。