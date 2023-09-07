竹科妻「吃舔」房仲…瞎扯疫苗副作用害的！　人夫見鹹濕對話心碎

▲人妻外遇房仲，扯丈夫偷吃在先，加上疫苗副作用，身心俱疲才會外遇。（示意圖，非本案當事人／取自pakutaso）

記者黃資真／新竹報導

新竹一名人妻偷吃房仲，彼此常傳送鹹濕訊息調情「想要跟豪豪壞壞」、「想吃吃舔舔」，遭丈夫抓包挨告，還辯稱是疫苗副作用導致身心壓力極大才短暫外遇。新竹地院審理後，判決人妻與小王須賠償40萬元。

任職公司經理的人夫阿輝（化名）控訴，與妻子花花（化名）於2011年結婚，育有2名子女，花花卻自2022年10月起突然變得冷漠，不願親近他，且時常與他人傳送訊息，臉上還會不時出現竊喜神情。

直到同年12月5日，阿輝發現花花手機放在臥室裡，且花花平時沒有將手機上鎖習慣，決定查看手機到底藏有什麼秘密，沒想到卻發現與陌生男子一長串的鹹濕訊息。

花花曾傳送以棉被遮掩裸露上半身之裸照，勾引稱「豪豪累累就是要福利的」，也曾表示「豪豪快撲倒我」、「想要跟豪豪壞壞，好想好想」、「今天沒親夠…」、「還想吃吃，還想舔舔」，內容充滿了性暗示，阿輝因而向花花與小王提告求償200萬元。

花花辯稱，阿輝出軌在先，導致自己對婚姻產生不信任，又因注射疫苗產生副作用不舒服，在身心承受極大壓力下，又需同時照顧2名子女，才會與小王發生短暫感情；小王則表示，阿輝曾找來弟弟與3名男子到他的工作地點喧鬧，甚至動手毆打他，最終害他連工作都沒了，請求駁回。

法官根據上述對話內容，認定花花與小王確實已逾越一般異性朋友交往之通常範圍，雖阿輝未經花花同意查看並翻拍手機照片作為本案證據，但他並不是以不法竊錄或植入軟體即時轉傳、監控等方式獲得，花花也未證明是遭強暴、脅迫等方式取得，另小王稱阿輝找人鬧事已無損失可言，惟小王應另覓法律途徑維護自身權利，不得作為可免賠的理由，判決2人連帶賠償40萬元為適當。

此外，花花反訴稱阿輝攻讀MBA學位期間也外遇，以「愛心飛吻」之貼圖傳情，對方復以「愛你」等文字或圖片回應，但該女子在多人的群組中也常對其他成員表示「謝謝學長，啾咪」、「給你一百個愛心」，足認此種語言模式為女子個人風格、習慣用語，予以駁回。