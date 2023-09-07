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妹子IG被籃球員洗讚！發文求解「背後用意」　過來人解答了

▲▼手機,滑手機,上網,女子。（圖／達志影像／示意圖）

▲一名女網友發現，她的Instagram近日遭籃球員洗讚，讓她不解背後用意究竟是什麼...（圖／達志影像／示意圖）

網搜小組／柯沛辰報導

一名女網友表示，她近日使用Instagram時，只要發限時動態，就會被一名有藍勾勾的P.LEAGUE+籃球員洗讚、按愛心，讓她感到相當不解。對此，許多網友分析，男生這種行為通常是為了引起女方注意，而且瘋狂按讚只有2種意思：想交女友或想約砲，但運動員不缺女友，所以可能是想肉體交流。

原PO在Dcard發文詢問，稱最近發IG限動都會被一名有藍勾勾的帳號洗讚，後來仔細一查，才發現對方是P.LEAGUE+某一隊的籃球員，還會每篇限動都按愛心，「洗讚的用意到底是什麼？想知道有人也會這樣洗別人的讚嗎？是希望對方怎麼處理嗎？」

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許多網友看完紛紛留言，「他已經成功得到妳的注意了」、「覺得妳很正，刷存在想認識吧」、「就100%是想約、引起注意，看妳有沒有意願理他」、「就是想約跑100%，運動員藝人模特兒最愛用的起手式，基本上他們也不太會追蹤你，等你主動傳訊息(上鉤)後，他就能確定你也對他有意思，接著聊沒幾句就會說想約你見面，不要問我為什麼知道」。

還有人分享類似經驗，「只能說這球員很會，洗貼文可能會被發現，洗限動就不會留痕跡了」、「一堆球員都會這樣，習慣就好」、「這也沒什麼好困惑的吧？難不成會有其他答案」、「我前女友就是被某外國通告男藝人用差不多手法約的」、「在釣妳，如果釣到有意思的女生主動密他，就中囉！」

不過，也有網友不以為然，「雖然台籃球員普遍操守的確不佳。但用洗讚來說球員沒好東西也太鳥了吧，洗讚不違法也沒違背道德觀念」、「笑了，洗讚就洗讚，他順眼想按讚而已，不懂有什麼好問的」、「成立這些東西不就是給別人按讚的？我看你ig收掉好了，按讚也不高興，還是你換男生頭像，去享受一下0讚的孤獨」掀起熱議。

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