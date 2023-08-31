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社會 社會焦點 保障人權

新北再增3處科技執法！全面守護學童和行人　明起違規最高罰6000

▲▼ 新北宣布再新增3處科技執法 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 新北宣布再新增3處科技執法 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市「通學巷科技管理計畫」自2019年至今，累計有8所學校周邊設置科技管理設備，交通局統計，科技執法可減少45%違規車輛，有鑑於此，9月1日將在土城區安和國小、淡水區坪頂國小和板橋區海山國小等3處校園周邊啟動道路科技執法，全面守護學童和行人通行安全，違規車輛最高可開罰6000元罰鍰。

交通局交通安全科長林碧芬表示，新北市通學巷科技管理計畫自2019年至今累計8所學校周邊設置科技管理設備，用來保障學童通學安全，市府2021年在汐止區汐止國小及新店區大豐國小周邊路口增設「車不讓人」科技執法設備，經統計減少了45%違規車輛，有效嚇阻駕駛人違規行為，學童通行安全再提升。

▲▼ 新北宣布再新增3處科技執法 。（圖／記者戴上容翻攝）

交通局今年再擇定土城區安和國小周邊通學路徑，於立德路與延和路口增設「車不讓人」科技執法，並設置CMS及警告牌面提醒駕駛人行經路口減速慢行、停讓行人先行。另外，在淡水區坪頂國小的坪頂路、板橋區海山國小的漢生東路等禁行15噸以上大貨車路段，也增設科技執法設備，偵測取締違規駛入的大貨車。

林碧芬指出，上述土城區安和國小、淡水區坪頂國小和板橋區海山國小3處科技執法將自9月1日起正式上路，當系統偵測到違規車輛，即會擷取違規照片及影片，提報警察局再次審核及舉發開罰。

而依據新修訂的道路交通管理處罰條例第44條第2項規定「駕駛人行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，處新臺幣1,200元以上、6,000元以下罰鍰。」再次呼籲汽機車行經路口時，務必「慢、看、停」，減速慢行、停讓行人，維護行人通行安全。

▲▼ 新北宣布再新增3處科技執法 。（圖／記者戴上容翻攝）

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