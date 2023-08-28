小黃運將分局反詐騙宣導　識破車手特徵報警抓人

▲小黃運將日前接受分局宣導反詐騙 ，成功通報阻詐，警民合作成功案例 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導



日前為了有效阻斷詐騙集團金流，嘉義市第一分局分局長林詔徹特率防詐宣導團走訪轄內計程車車行向司機們作阻詐識詐宣導，司機「阿棋」載到1名年輕男子行為可疑，馬上想起與警方宣導過的車手特徵雷同，便趁機撥打110報案，與本分局員警配合下，成功查獲詐騙集團收水車手，起獲贓款新臺幣20萬元。

本分局分局長林詔徹表示車手常揹背包、出沒在金融機構或超商等有ATM自動櫃員機的處所，司機「阿棋」於日前載到1名年輕男子，一上車便表明要到就近超商，還身揹2個背包，非常詭異，甚至還拿著公文夾在影印機旁印東西，「阿棋」想到先前警方所宣導過的假冒檢察官詐騙車手特徵很相似，便尋覓機會鼓起勇氣向分局檢舉報案，分局接獲報案後立即派遣鄰近巡邏警力趕赴現場，與司機「阿棋」默契配合下，順利逮獲詐騙集團收水車手，並起獲贓款新臺幣20萬元。

嘉市警第一分局分局長林詔徹表示，現今許多詐騙集團，冒稱是某投顧公司以投資名義詐騙民眾，並由車手身穿西裝，帶著偽造的投顧公司證件向被害人騙取贓款，請民眾投資應尋求正當合法管道，詳加瞭解並多方詢問確認後再行決定投資與否，有任何疑問請撥打110或165求證。詐騙手法千變萬化，終究不離騙錢、騙個資、騙金融帳戶，警方亦將持續利用各項管道加強反詐宣導，也歡迎市民朋友多上警察局臉書粉絲專頁或165反詐騙平台查看最新詐騙資訊！