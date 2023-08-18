他醉倒路邊睡著被無業男盯上　徘徊後下手偷錢包秒被抓

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局中山二派出所警員在日前執行巡邏勤務時，經過林森北路發現1名男子形跡有異，在1名路倒男子身邊徘徊，事後竟然直接偷取皮夾，警方見狀立刻上前逮人。

警方調查，34歲紀姓男子9日凌晨3時許，從北市中山區民生東路上的一家酒吧喝完酒離開，走到林森北路時不勝酒力醉倒路邊，1名路過的47歲孫姓男子見狀立刻趨前。

▲孫男見他路倒立馬靠近，趁機偷走皮夾（紅圈處），全被經過巡邏警員看在眼底。（圖／記者邱中岳翻攝）

孫姓男子靠近紀男不斷在身邊徘徊，且還四處張望，確定沒有人注意時下手竊取紀姓男子錢包，殊不知整個過程，被北市中山分局中山二派出所警員巡邏時看到，立刻上前阻止。

警方將醉倒的紀姓男子叫醒，告知其皮夾被人偷走，並從孫男身上找到被偷走的皮夾，裡面還有4千元現金、證件以及信用卡等證物，孫男也坦承偷取紀男皮夾。

▲孫姓男子偷走紀姓男子身上皮夾，當場被發現後逮捕，上警車回派出所接受偵訊。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方將酒醉的紀姓男子以及涉嫌竊盜的孫姓男子一起帶回派出所，孫姓男子表示平時無業，也居無定所，當天經過北市中山區林森北路，看到紀姓男子倒在路邊才臨時起意偷皮夾，訊後依竊盜罪嫌送辦。