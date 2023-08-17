日商代表來台洽公「喝酒應酬後」離奇倒地　搶命1hr亡...畫面曝光

記者邱中岳／台北報導

北市中山區9日發生一起意外，1名日本籍男子突然在松江路上倒下，同行友人報警處理，緊急送往醫院救治，但最後仍宣告不治，日本家屬獲悉後，也立刻搭機前往台灣處理後事，也配合檢察官相驗遺體，因相驗解剖查不出死因，目前也採集相關身體組織，由法醫帶回化驗釐清死因。

警方調查，42歲的日本籍男子須藤，在7日代表日商公司前往台灣洽公，在9日晚上9時許，倒臥北市中山區松江路，同事見狀立刻通知警消到場，但是在送往醫院搶救1小時後仍宣告不治。

▲日男路倒送醫搶命1小時不治，法醫採身體組織化驗釐清死因。（圖／記者邱中岳翻攝）

同事向警方表示，須藤代表日商公司來台灣洽公，7日抵達台灣，原本預計停留5天，在9日晚上前往桃園與廠商應酬，席間有喝酒，在餐會後由公司安排接駁車返回北市中山區下榻飯店。

但是須藤在下車時，突然全身冒冷汗、體溫下降，臉部也出現異常表情，同事立刻通知警消，但是送往醫院搶救1小時宣告不治，檢警也立刻透過公司聯繫須藤在日本的家屬。

家屬在次日飛往台灣，並且與檢警相驗遺體，但是相驗以及近一步解剖都沒有辦法釐清確切死因，不排除是異物梗塞或者是其他原因導致身亡，法醫也採集須藤身體組織化驗，釐清確切死因。