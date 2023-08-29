走路狂卡屁股縫！妹子「更愛1款內褲」　真心推爆：便宜好穿

▲原PO買到會卡縫的內褲，走路非常不舒服。（示意圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

性感漂亮的內褲，不一定穿得舒服！一名妹子眼神死直呼，日前穿了一件超美內褲，結果走路容易卡屁股縫隙，氣得她去寶雅買數件「阿嬤型內褲」。出乎意料的是，原PO直言穿起來真得舒適且便宜，「固定時間淘汰又不心疼！」文章曝光後，引來一票妹子也認證好穿！

一名女網友在Dcard表示，某天出門穿了一件會卡屁股縫的內褲，讓她不舒服之外，走起路來也渾身不自在，當下忽然想起「之前有人分享阿嬤內褲最好穿」，便衝去寶雅買了XL尺寸的內褲。

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原PO回家試穿後，大讚穿起來很舒適，加上價格便宜，固定時間汰舊換新也不心疼，真心推薦給女孩們。

文章曝光後，一票妹子也爆共鳴，「真的煩死！像性感蕾絲內褲走兩步就吃褲，時不時都在挖屁縫...我顏面何在」、「真的，平常穿的內褲就是要舒適，穿在裡面又沒人看得到」、「真的！要貼衛生棉時最麻煩，棉棉沒辦法緊貼在陰部，容易漏經血」、「我月經來都是穿阿嬤內褲」、「更艱難的是，穿比較緊的褲子或材質很硬的褲子，怎麼拉都拉不出來」。

有趣的是，說到內褲話題，美國雜誌《Men's Health》曾找來1000位男性進行投票調查「女性最性感的內褲款式」，第一名居然不是丁字褲，反而是最一般的「平口內褲」勝出，如下：

第一名 女性平口內褲 Boy shorts（40%）

第二名 丁字褲 Thongs（34%）

第三名 G弦褲 G-strings（13%）

第四名 比基尼款 Bikini bottom（12%）

第五名 阿嬤內褲 Granny panties（1%）