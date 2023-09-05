嘉義地震與梅山斷層有關！專家示警還有大地震「建議高鐵減速行駛」

▲嘉義新港今天傍晚發生規模5.5地震，專家提醒，不排除還有更大地震。（圖／氣象局提供）

記者許敏溶／台北報導

嘉義縣新港鄉在今天傍晚發生芮氏規模5.5地震，地震深度僅8.5公里。中央氣象局地震中心前主任郭鎧紋指出，在1999年的1022地震，當時嘉義先發生規模6.0地震，當氣象局以為是主震時，同一天又發生規模6.4地震，故不排除新港還有更大地震發生機率。今天地震可能與梅山斷層有關，建議高鐵列車近期行經嘉義太保站時要減速慢行，避免因突發強震導致列車無法即時反應而釀成嚴重事故。

嘉義新港鄉在今天傍晚5時30分發生規模5.5地震，震央在嘉義縣政府東北方13.2公里處，地震深度僅8.5公里，屬於極淺層地震，最大震度為5弱，發生在嘉義市、嘉義縣民雄。氣象局稍早表示，不排除2周內會有規模4到4.5餘震持續會發生

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不過，氣象局地震中心前主任郭鎧紋表示，在1999年921大地震後，嘉義地區也發生1022地震，當時嘉義地區先發生規模6.0地震，當氣象局以為6.0是主震時，同一天又發生規模6.4地震，而今天當晚地震規模僅5.5，釋放能量相當於0.1顆原子彈，以過去經驗來看，不排除近期還有更大的地震發生。

郭鎧紋進一步指出，當年1022地震發生後，當時在中正大學任教、現在已經退休的學者石瑞銓就說，地震原因是梅山斷層的延伸，但因斷層沒有露頭，後來也無法得到印證。而從這次震央來看，今天新港的地震比較可能是梅山斷層的延伸，所以未來要特別注意。

1906年嘉義發生規模7.1強震，郭鎧紋分析，當時是梅山斷層引發地震，再引發火災造成一千多人死亡，目前建築物比較耐震，但更要注意的是高鐵，建議高鐵列車近期行經嘉義太保站時要減速慢行，避免因突發強震導致列車無法即時反應而釀成嚴重事故。