▲暑期實習「自此與新住民沒距離」，政大生王瓈萱體會多元文化價值

▲越南姐妹舉辦蔬食文化下午茶，王瓈萱(左三)和姐妹們穿上越南服，認同越南文化。（圖／協會提供）



記者楊淑媛／桃園報導

感謝所有的相遇，在協會和來自泰國、越南、緬甸、印尼等各國的姐妹們，共同留下美好的回憶。就讀政治大學研究所一年級的王瓈萱，於今年暑期到桃園市新移民女性關懷協會實習月餘，分享心得表示「因為互動和互助，更加了解多元文化的價值，並培養了同理心。」自此與新住民沒有距離。

▲政大生王瓈萱(左一)於協會實習，因參與活動體會多元文化價值。（圖／協會提供）

王瓈萱5日說，在還未到協會實習的一個半月前，她與新住民的距離約為地圖上的4000多公里。很感謝在協會的日子，和協會來自東南亞各國、大陸的姐妹們，因為培力課程、講座、活動的舉辦，有更多認識、融入，體會到不同族群的人應該相互尊重與欣賞，才能交流合作。

桃園市新移民女性關懷協會在勞動部、桃園市政府的支持下，自109年起積極推動多元就業計劃。不僅提供陪伴服務，也透過推廣新住民友善商店，讓新住民和移工在消費時能感受到桃園人的溫暖。

▲王瓈萱暑期實習，協助協會培力課程、講座、活動的舉辦，讓協會充滿新氣象。（圖／協會提供）

為提升協會提供新住民姐妹多元服務的品質，協會於今年暑期首度徵求暑期實習生，王瓈萱在眾多應徵實習生中，通過嚴格篩選加入協會，並於為期一個半月的實習中，和協會行銷長楊禮琳、專案管理師李易達，協助協會進行友善商店推廣、新媒體企劃執行、多元文化活動倡議推廣，讓協會充滿新氣象。