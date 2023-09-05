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人類如何跟AI合作？生物學博士：很多人急著升級手機，忘了升級腦袋

▲AI,人工智慧,人工智能。（圖／CFP）

▲AI人工智慧發展超乎人類預期，許多人擔心被取代。（圖／CFP）

記者林育綾／台北報導

AI發展超乎人類預期，讓許多人擔心將來飯碗不保、被AI取代！生物學博士蘇經天在退休後研究ChatGPT和AI人工智慧，融合自身領域和觀察、研究，寫下《新AI與新人類》一書。他提到，很多人其實都急著升級自己的手機、電腦設備，卻忘了升級自己的大腦和人生；期待新書能幫更多人在思維上「升級」，跟新AI學習與合作，而不是莫名的擔憂恐懼。

▲▼生物學博士蘇經天撰寫《新AI與新人類：學習、認知與生命的進化新路程》一書，舉行新書發表會。圖左至右：大塊文化董事長郝明義、作者蘇經天、資深主播詹慶齡、誠鼎國際企業董事長劉致顯。（圖／記者林育綾攝）

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▲生物學博士蘇經天撰寫《新AI與新人類》一書，舉行新書發表會。左至右：大塊文化董事長郝明義、作者蘇經天、資深主播詹慶齡、誠鼎國際企業董事長劉致顯。（圖／記者林育綾攝）

蘇經天近來發表新書《新AI與新人類》，由大塊文化出版發行。他提到自己從2022年退休後，有感於世界變化快速，也開始做自己喜歡的事就是閱讀，但常常苦於「書真的太多」而讀不完；直到某天發現，Chat GPT不但能幫忙摘錄同系列每本書的重點，還可請AI用A書的觀點去批判B書觀點。

他認為，這可能是20多年後才會出現的事，卻提早發生了；甚至前不久人們發現「AI會頓悟」，擔心被取代，促成他想研究和寫書，跟人們分享如何真正充分利用「新AI」，等於站上全人類的肩膀，發現不曾發現的自己。

他提到，人類的感官只有五感，相當有限；但其他不同物種的感受，累積起來多達50多種，因此人類只能感受到50分之1，若再聚焦於「語言」，因為AI破解的是人類的語言，等於它能處理的是感受極小的部分，或許只有百分之1，而且還並非完美的百分之1，「所以我們需要這麼擔心AI嗎？」

但他不否認，可能只有一年內不必擔心AI，一年後就不一定；若AI繼續進步神速，破解的不只是語言，「那我們就要擔心了，這也是很多人擔心的。」

▲▼ChatGPT,AI,人工智慧。（圖／路透）

▲蘇經天認為，人類可以學著充分利用「新AI」。（圖／路透）

蘇經天說，由於世界變化快速的緣故，很多人都在隨著議題跑，今天發生了疫情、俄烏戰爭，人類逐漸變成不斷等待議題、隨波逐流的人，但他不希望如此。他發現，其實很多人類都習慣「優先做別人認為重要的事」，還有像是很急著幫手機軟體更新、升級，急著幫電腦升級；但自己的腦袋和人生「一直都忘記升級」。

因此他在新書說明「認知還原」、「認知壓縮」等情況，來讓人們理解，AI誕生如何讓人類不必靠自己記憶許多東西，而有更大的空間可以做其他創造性的事。

他也分享自己透過2018年一本書《黑天鵝效應》得到很大的啟發，簡單來說，人類過去學習到的是「簡單世界」的方法和規則；然而我們早已進入了「複雜世界」，換句話說，「我們以前學習的東西，已經不足以應付現在的世界了。」這也是為什麼人們感到焦慮、害怕，因為像是疫情、戰爭發生，都是難以預測的。

蘇經天說明，「簡單世界」的運作像是爬天梯的概念，認為努力就會成功、媳婦可以熬成婆，這些都是簡單世界的思維，以為「成功有一套既定模式可以依循，照做就能獲得相同的成功」；但是在「複雜世界」，成功路徑都是獨一無二、難以複製的。

好比周杰倫這樣做會紅，但你比他會唱歌，又更會彈琴，卻不一定會紅；又比方這世界已經有一個Facebook了，即使你再做出另一個很像Facebook的社群平台，做得比它好也沒用。

▲蘇經天提到如今的世界是「複雜世界」，簡單世界的原則不管用，疫情、戰爭、成功法則全都難以預料。（資料圖／記者屠惠剛攝）

他說，其實人類也花很多苦心試圖瞭解「複雜世界」，卻很神奇的是，一直在用「簡單世界」的想法面對複雜世界、試圖預測複雜世界，因此人們盲目也去追尋印度神童、靈媒婆婆的預言。但過去「簡單世界」可以預測，是因為路徑單純，如今複雜世界是難以預測的。

複雜世界當然也有一些局部的「規則」，所以有些人在某些領域太有經驗，就會被奉為「專家」。然而AI的世界其實才剛開始，其實不可能有「專家」；但人們卻受限於簡單世界的邏輯，誤以為有專家，也輕信那些「專家」，事實上蘇經天說，「很多『專家』都應該如坐針氈，因為在複雜世界裡，一個轉身他可能就不是專家了。」

蘇經天在書中多次提及「複雜世界」，強調這概念不是他發明的，主要是因為《黑天鵝效應》這本書，解惑了很多他從前困惑的事。但之所以不斷提到「複雜世界」，就是因為它很重要，也跟人們必須升級成為「新人類」有關。

▲▼滑手機,傳訊息,渣男,男友,直男,傳LINE。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲很多人會急著升級手機設備，但大腦都忘記升級。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

他自嘲，以前媽媽會說他，都唸書唸到博士了，怎麼賺得還比學歷低的人少？他一度也很困惑，讀書讀得多，早就不是「賺得多」的保證，因為我們早就進入複雜世界，不再是「爬天梯」就能成功的概念了。

他鼓勵人們「不要活在別人的框架裡面」，應該跳脫框架、放大自己的優勢，尤其當你的老闆、前輩、主管常常會告訴你怎麼做才成功，但實際上，「你照做根本不會成功，因為最成功的那個人——你老闆，他人已經坐在那裡了。」所以想要成功，一定要跳脫他們所說的框架。

蘇經天期待，新書《新AI與新人類》能帶給人們啟發，讓更多人意識到，「不應該只是急著升級自己的手機和電腦，也應該升級自己的大腦和人生。」

▲▼生物學博士蘇經天撰寫《新AI與新人類：學習、認知與生命的進化新路程》。（圖／大塊文化）

▲生物學博士蘇經天撰寫《新AI與新人類》。（圖／大塊文化）

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