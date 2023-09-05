北檢認定「生物戰劑」假文件　總統府：聯合報應撤除並道歉

▲總統蔡英文。（資料照／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

針對台北地檢署5日證實《聯合報》刊載指控政府發展生物戰劑的「南海工作會議紀錄」文件確為造假。總統府發言人林聿禪表示，《聯合報》不實報導，不僅致國家形象與國民利益可能受到嚴重損害，該造假新聞更淪中國近日認知操作主要元素，現在既然司法已再次證實這項報導不實，並免再為錯假操作所引用，《聯合報》應立即更正、撤除相關不實報導，並向國人致歉。

林聿禪指出，《聯合報》七月間連日以標題為「從反生物戰劑到秘密推動研發，民進黨盲目親美毀棄良知」等報導偽稱政府推動研製生物戰劑，並以所謂「南海工作會議紀錄全文」指控美國施壓臺灣研製生物戰劑，後續相關報導廣為中國官媒散播炒作擴散，作為對台認知作戰的元素，更形同台灣媒體淪為假訊息內容農場。

林聿禪表示，當時包括總統府、國防部及蘇貞昌前院長等均多次陳明、舉證相關報導皆非事實，然而《聯合報》均置之不理，除至今皆未更正及撤除不實報導，更導致後續延伸出「榮總被分配上交中央研究院，15萬血液樣本！」等其他境外假訊息版本，混淆是非。

林聿禪表示，《聯合報》以一紙假造的政府文件誣指我國發展生物戰劑，不但衝擊我國國家形象，甚至可能引發國際制裁，對國家利益、國民權益影響至鉅。她強調，台灣是民主國家，政府支持言論及新聞自由，但絕不能容忍錯假訊息傷害國人及國家。《聯合報》應慎重看待自身社會責任、勇敢面對錯誤，更正並撤除這項不實報導，並向國人道歉。