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2023上半年暢銷書排行出爐　榜首《晶片戰爭》一上市就熱賣上萬本

博客來公布「2023上半年新書暢銷榜TOP10」（圖／博客來提供）

▲網路書店公布2023上半年新書暢銷榜TOP10。（圖／博客來提供）

記者洪菱鞠／台北報導

今年已經過了一大半，上半年讀者最愛哪些書籍，網路書店、電子書平台分別公布2023上半年暢銷書榜TOP10，入榜書籍包括商業理財、心理勵志、人文社科，是受到讀者喜愛的常見類別外，當中也觀察到大眾對於世界動向的關注度，尤其面對地緣政治情勢、半導體話題、生成式AI應用大爆發，讓相關用書大賣，最夯的《晶片戰爭》3月才上市，隨即成為熱門書籍，榮登閱讀榜首。

根據博客來公布「2023上半年新書暢銷榜TOP10」，前10名涵蓋商業理財、人文社科、心理勵志、輕小說、童書五大類，有別於過往特定類別獨大的現象，比較特別的是，因地緣關係、科技市場重新洗牌，使大眾格外關注世界動向之外，半導體在全球地位逐漸變得重要，再加上ChatGPT讓生成式AI發展進入爆發期，迅速動帶相關用書大賣，上半年新書榜首由《晶片戰爭》奪得，出版兩個月內熱銷上萬本。

博客來公布「2023上半年新書暢銷榜TOP10」（圖／博客來提供）

▲《晶片戰爭》解析地緣政治下全球最關鍵科技的創新、商業模式與台灣的未來。（圖／博客來提供）

緊追在後的是真相揭密、歷史重審等相關版品，如《紅色賭盤》、《大學的脊梁》，在分眾社群中擴散，分占暢銷第二名及第四名。疫情解封與外界重新連結，人際關係掀起社交恐懼，新書暢銷榜季軍《我可能錯了》以及心理勵志入榜的新書《別對每件事有反應》皆熱銷數千本，窺探出比起訴求剖析過往經驗的修復方法，承認無法討好每個人，練習「放下」也許是另一個實際的解方。

在影視化助攻下，上半年新書暢銷榜有漫畫與輕小說入榜三席，過往少見，新海誠《鈴芽之旅》在日本收獲百億票房後，推出小說版，開賣首日創下新海誠作品史上銷售新高紀錄，亦拿下排行第五名，遠藤達哉新作《SPY×FAMILY間諜家家酒 10》人氣不減擠進排行榜第六名；輕小說天后護玄的成名大作「特傳」系列最後一部曲《特殊傳說Ⅲ》深受讀者喜愛勇奪第九名。童書界超人氣作品《神奇柑仔店》，在新作《神奇柑仔店14：炫耀餅乾的副作用》、《神奇柑仔店13：合身花生與神祕實驗》買氣帶領下系列書熱銷，廣嶋玲子也成為唯一入榜兩名的作者。

樂天Kobo電子書發表2023年上半年台灣、日本、加拿大Top10暢銷電子書籍排行榜，從類別來看，以商業理財入榜最多，其次是心理勵志及文學小說，而平台上的暢銷榜冠軍書是出版以來長銷不衰的《蛤蟆先生去看心理師》，曾連續多年霸榜的《原子習慣》則是排行第二名，同為商業理財類別，教導人們如何在生活和工作中突破自身的盲點的《逆思維》，以及以晶片供應鏈為核心觀點，詳細剖析全球最關鍵科技創新的《晶片戰爭》，分佔第三名、第五名。

樂天Kobo在台灣上半年暢銷榜冠軍為《蛤蟆先生去看心理師》（圖／樂天Kobo提供）

▲樂天Kobo在台灣上半年暢銷榜冠軍書為《蛤蟆先生去看心理師》。（圖／樂天Kobo提供）

在文學方面，第六名《不便利的便利店》為韓國小說，以小巷弄的便利商店為場景，寫出社會人情故事，引發讀者從中得到療癒；第七名《羊毛記》在改編影集帶動下，再次受到廣大書迷喜愛。另外，社會人文類別書籍《紅色賭盤》，作者沈棟過去得以進入中共高層社交圈，此書揭露共產黨紅色家族的豪奢與內幕，得以窺見中國政治和經濟體系的黑暗面，因此受到廣泛討論與關注，在榜單取得第八名。

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