《產業埔里》特展廣受好評　鎮公所將展覽內容數位化發行電子書

▲埔里鎮公所發表第二部電子書《產業埔里-台灣中心的開拓故事特展》。（圖／埔里鎮公所提供）

記者高堂堯／南投報導

埔里生活博物館於去年獲文化部補助，辦理「產業埔里‧台灣中心的開拓故事」主題特展及體驗活動，身受鎮民好評；鎮公所因此首度將實體展覽內容，予以數位化電子書的方式呈現，發行《產業埔里-台灣中心的開拓故事特展》電子書。

鎮長廖志城表示，去年為期4週的實體展覽，讓鎮民重新探看埔里漢番交易、糖業、樟腦、造酒、打鐵街、標本剝製、造紙、天然漆等動人的產業風華與故事，獲得熱烈回響；特展過後有許多鎮民表達希望能將展覽內容數位化，以利隨時查閱埔里產業相關的脈絡與沿革，未來也能提供給各級學校的鄉土教學老師，做為進行教材編輯時的基礎資料，讓埔里的孩子都能更加認識埔里鎮的產業歷史，並傳承家鄉重要產業文化。

鎮公所說明，埔里位於臺灣中心地帶，由於重重高山、河流等特殊地形的阻隔，交通運輸原本十分困難不便，使得產業的發展相對較台灣其他地區緩慢，從古早時代「鹿港擔埔社、擔米石七八」的時期，貿易隨著歷史進程、族群交流與交通的變遷，不僅促進台灣中心的開拓，也形成埔里地方特色的產業軌跡與發展。

鎮公所指出，《產業埔里》電子書將展覽內容以數位化保存，呈現使用方便與文化傳承兩大功能，也是繼2022年的《溪南國小創校百年埔里教育影像故事》後發表的第二部電子書，並透過活潑可愛的埔里吉祥物「噗哩」帶領讀者走入時光隧道，一同認識埔里鎮的交通變革、族群文化與地方產業。

鎮公所提醒，只要進入埔里鎮公所網站，點入圖書館的頁面，即可連結產業埔里電子書，來一趟收穫滿滿的時光旅行。