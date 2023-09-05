8億死亡保險金飛了！南韓「蛇蠍人妻」狠殺夫　法院判保險公司免賠

▲李恩海、曹賢洙為了謀奪8億韓元保險金，2019年殺害李的丈夫尹某。（圖／翻攝自推特）

記者羅翊宬／編譯

南韓「蛇蠍人妻」李恩海為詐領8億韓元死亡保險金，竟於2019年6月夥同小王曹賢洙，在京畿道加平郡龍爪溪谷戲水時，慫恿不諳水性的丈夫尹某從瀑布一躍而下，導致其溺斃，一、二審被重判無期徒刑。保險公司不支付保險金，遭李恩海提告，法院判決結果近日出爐，李恩海宣告敗訴。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，李恩海（이은해，音譯）認為Orange Life生命保險公司（母公司為新韓金融控股公司）未依約支付8億韓元（約新台幣1855萬元），因此於2020年11月針對保險公司提起民事訴訟，首爾中央地方法院民事18部今日（5）針對此案作出裁決，最後判定李恩海敗訴，而保險公司無須履行支付保險金的義務。

調查指出，在丈夫尹某生前，李恩海曾為丈夫簽下3件保險合約，丈夫尹某為被保險人、李恩海則為保險受益人，李恩海必須每個月支付30萬韓元的保險金，而在2019年6月尹某「意外死亡」以後，李恩海得以領取高達8億韓元的保險金。

然而事後保險公司確認，尹某是遭到保險受益人李恩海夥同其他共犯「惡意殺害」，也因此當保險受益人加害被保險人時，保險公司無須承擔支付死亡保險金的義務，且李恩海也因涉嫌加害丈夫尹某，在去年10月底一審、今年4月底二審被判處無期徒刑，至於曹賢洙（조현수，音譯）也於一二審被判處30年徒刑。

也因此，首爾中央地方法院民事18部參酌一、二審的判決結果，在民事訴訟上判決李恩海敗訴。

據悉，李恩海在婚後仍與曹賢洙維持曖昧關係，兩人為謀奪8億韓元死亡保險金，曾於2019年2月、5月兩度試圖殺害尹某，在江原道襄陽郡民宿時，故意在吃食中以河豚血液、精巢下毒，還曾親手推尹某跌進釣魚池，一、二審法官認為李恩海的行徑屬於「不作為」的間接性殺人，即在尹某跳水跌入3公尺深溪谷後，選擇故意不施以救援。

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