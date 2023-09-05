　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

8億死亡保險金飛了！南韓「蛇蠍人妻」狠殺夫　法院判保險公司免賠

▲▼南韓檢方公開李恩海、曹賢洙的長相。（圖／翻攝自推特）

▲李恩海、曹賢洙為了謀奪8億韓元保險金，2019年殺害李的丈夫尹某。（圖／翻攝自推特）

記者羅翊宬／編譯

南韓「蛇蠍人妻」李恩海為詐領8億韓元死亡保險金，竟於2019年6月夥同小王曹賢洙，在京畿道加平郡龍爪溪谷戲水時，慫恿不諳水性的丈夫尹某從瀑布一躍而下，導致其溺斃，一、二審被重判無期徒刑。保險公司不支付保險金，遭李恩海提告，法院判決結果近日出爐，李恩海宣告敗訴。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，李恩海（이은해，音譯）認為Orange Life生命保險公司（母公司為新韓金融控股公司）未依約支付8億韓元（約新台幣1855萬元），因此於2020年11月針對保險公司提起民事訴訟，首爾中央地方法院民事18部今日（5）針對此案作出裁決，最後判定李恩海敗訴，而保險公司無須履行支付保險金的義務。

調查指出，在丈夫尹某生前，李恩海曾為丈夫簽下3件保險合約，丈夫尹某為被保險人、李恩海則為保險受益人，李恩海必須每個月支付30萬韓元的保險金，而在2019年6月尹某「意外死亡」以後，李恩海得以領取高達8億韓元的保險金。

然而事後保險公司確認，尹某是遭到保險受益人李恩海夥同其他共犯「惡意殺害」，也因此當保險受益人加害被保險人時，保險公司無須承擔支付死亡保險金的義務，且李恩海也因涉嫌加害丈夫尹某，在去年10月底一審、今年4月底二審被判處無期徒刑，至於曹賢洙（조현수，音譯）也於一二審被判處30年徒刑。

也因此，首爾中央地方法院民事18部參酌一、二審的判決結果，在民事訴訟上判決李恩海敗訴。

據悉，李恩海在婚後仍與曹賢洙維持曖昧關係，兩人為謀奪8億韓元死亡保險金，曾於2019年2月、5月兩度試圖殺害尹某，在江原道襄陽郡民宿時，故意在吃食中以河豚血液、精巢下毒，還曾親手推尹某跌進釣魚池，一、二審法官認為李恩海的行徑屬於「不作為」的間接性殺人，即在尹某跳水跌入3公尺深溪谷後，選擇故意不施以救援。

►李恩海弒夫詐領保險金！一審重判「無期徒刑」：須永久社會隔離

ET快訊
全台唯一「完課後免費培訓」線上課程平台　呂捷：我開課了！
嘉義6天2規模4以上地震指向「梅山斷層」　地調所回應了
快訊／19歲高中剛畢業　無照騎車身亡
雨彈狂炸！員林、鹿港淹慘了　天后宮變「池塘」
嘉義極淺層地震！　在地人嚇壞洗版「家裡停水了」
快訊／高鐵部分列車一度暫停　南港-左營列車延誤
「公車乘客手機都響起！」嘉義地震搖好大　他直呼：有聽到地鳴
地牛翻身！氣象局曝超有感原因　不排除發生規模4以上餘震
快訊／台中有感地震搖晃20秒！　中捷全線列車駐留2分鐘
快訊／17：30規模5.5地震！　最大震度5弱
快訊／國家警報！17：30地震　最大震度4級

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女班導慘遭學生痛毆！抓髮撞講台「連打5分鐘」　她昏厥送醫

全球「外貌滿意度」調查結果出爐！　台灣奪第2、南韓排第5

8億死亡保險金飛了！南韓「蛇蠍人妻」狠殺夫　法院判保險公司免賠

千萬名錶當街遭搶！　F1賽車手「拔腿狂追」親手抓到劫匪了

美14歲少年抖音挑戰被辣死！吃「最辣玉米片」胃痛昏迷　送醫亡

農曆七月上山疑被附身！大馬女「中邪」詭異爬行影片　如野獸吼叫

老婦地鐵站遭男暴打50下　打到拐杖斷裂「沒人幫忙」冷血片曝光

玩滑水道「手指卡縫」直接扯斷！　日30多歲男慘遭截肢

翁山蘇姬驚傳生病！　要求「醫師探視看診」遭緬甸軍政府拒絕

女性60歲後別減肥！　維持「穩定體重」才是長壽關鍵

台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！

太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

虞書欣臉泡泥漿「導演怕她辭演XD」　她超樂天：就像巧克力廣告

任容萱送「全家回憶」Selina哭慘　她驕傲：她愛我，全世界都羨慕

超消暑！日男發明涼感神器　塞進T恤自動把風「扇」進來

聰明邊牧鑽沙發下玩躲貓貓　媽走進...牠尾巴狂搖露餡XD

1200月票上路2個月運量增！北北基桃軌道「首都圈」成購屋指標

伯朗大道淹成「伯朗大海」開車經過驚呆：水上樂園？

女班導慘遭學生痛毆！抓髮撞講台「連打5分鐘」　她昏厥送醫

全球「外貌滿意度」調查結果出爐！　台灣奪第2、南韓排第5

8億死亡保險金飛了！南韓「蛇蠍人妻」狠殺夫　法院判保險公司免賠

千萬名錶當街遭搶！　F1賽車手「拔腿狂追」親手抓到劫匪了

美14歲少年抖音挑戰被辣死！吃「最辣玉米片」胃痛昏迷　送醫亡

農曆七月上山疑被附身！大馬女「中邪」詭異爬行影片　如野獸吼叫

老婦地鐵站遭男暴打50下　打到拐杖斷裂「沒人幫忙」冷血片曝光

玩滑水道「手指卡縫」直接扯斷！　日30多歲男慘遭截肢

翁山蘇姬驚傳生病！　要求「醫師探視看診」遭緬甸軍政府拒絕

女性60歲後別減肥！　維持「穩定體重」才是長壽關鍵

金曲樂團才辦完2個唱　無預警宣布「暫緩國內公開演出」！

國民黨中正萬華立委喬不定　郭昭巖喊：爭取提名到最後一刻

誆「想不開」要少女拍自慰片給他　噁男二審獲輕判理由曝

錼創展新Micro LED產品　喊話產業共識重要性

LINE「隱藏1主題功能」一票人仍不知！網驚：根本幫省錢

女班導慘遭學生痛毆！抓髮撞講台「連打5分鐘」　她昏厥送醫

台南登革熱破4千　有症狀應盡速就醫降低重症死亡風險！

高國輝引退相當勇敢的決定　彭政閔憶當年心境

高國輝引退賽先發一壘手是大學長？　餅總：要好好思考

民眾黨支持李全教？　柯辦急切割：市黨部主委「個人身分」出席

14歲超強走繩女國中生　扮「約兒」在繩上後空翻

國際熱門新聞

吃飯「出現1症狀」恐是癌症警訊

走私毒品黑吃黑！毒梟遭「連人帶錨丟下海」

緬甸詐騙園區警局遭襲！無人機投彈轟炸5人慘死

蘋果妥協　外媒曝iPhone 15改成Type-C

夫妻10年生10個！兒受訪喊：他們很煩

25歲準空姐陳屍豪華公寓　社區清潔工被捕

他買下40年廢棄屋　在牆內發現195萬紙鈔

客機被迫返航　竟因乘客瘋狂腹瀉

越南客偷帶超高檔中藥　海關一看馬上沒收

工人受困「巨型烤箱」活活燒死

嬰兒腹痛！胃藏「雙胞胎妹妹」死胎

新郎落跑！公公代打上陣娶新娘

73%選民認為拜登太老　不適合連任

日本追加46億助漁業　盼出口台灣、美國

更多熱門

相關新聞

玩滑水道「手指卡縫」秒扯斷！他慘截肢

玩滑水道「手指卡縫」秒扯斷！他慘截肢

日本愛知縣發生一起滑水道事故，一名遊客在使用滑水道時，手指不慎被卡在滑水道的縫隙中，隨後直接滑落，最終導致手指截肢。事件發生後，該滑水道已經停止使用。

南韓法官出差叫妹「開房喝茶」　判決結果曝

南韓法官出差叫妹「開房喝茶」　判決結果曝

韓3名教師「接連輕生」　他不堪遭家長提告

韓3名教師「接連輕生」　他不堪遭家長提告

金正恩「緋聞女友」遭暴貪汙！收賄平息醜聞

金正恩「緋聞女友」遭暴貪汙！收賄平息醜聞

日本向WTO抗議中國水產禁令

日本向WTO抗議中國水產禁令

關鍵字：

日韓要聞南韓溪谷殺人蛇蠍人妻李恩海保險金死亡保險曹賢洙

讀者迴響

熱門新聞

國小兒聯絡簿「訂簽Chinese筆」　家長轟爆！

即／侯友宜將有「重大宣布」！

上班8天被扣8萬！海底撈員工怒曬明細...網挺爆店家

展瑞拆夥哥哥！吵架原因曝光

突收「信用卡1800元年費」！好市多會員傻了

男偶像遭台網紅女友「爆嫖妓又約砲」！

他吃完螯龍蝦堡呼吸困難！麥當勞回應了

人夫「LINE偷情新招」！網友驚：還有這招

年過40歲「飄老人味」！醫曝3原因：這2部位最臭

快訊／鼓山醉男充電線被拔暴走墜海！送醫不治

柯震東健身一半「下面大鵰現形」！他尷尬認了起反應

快訊／科技業男中大樂透0.53億！　用小孩生日養牌10年

日本單親媽哭訴　「只有台灣人接受我」

加油爽中1000萬！4張3~4月大獎發票沒人領　今錯過就沒了

不是新冠！7歲童高燒39度3天　醫揪元凶

更多

最夯影音

更多
台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！

台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！
太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

虞書欣臉泡泥漿「導演怕她辭演XD」　她超樂天：就像巧克力廣告

虞書欣臉泡泥漿「導演怕她辭演XD」　她超樂天：就像巧克力廣告

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面