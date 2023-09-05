海葵「暴力風雨」強襲！木瓜、香蕉倒一片　高雄農損慘況曝

▲海葵「暴力風雨」強襲！高雄木瓜、香蕉倒一片全毀了。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

海葵颱風橫掃高雄，強勁風雨釀巨大農損，統計至今（5）日上午10點，已造成高雄市農產業損失金額達885.8萬元，其中木瓜33公頃、香蕉45.8公頃，最為嚴重。高雄市長陳其邁因隨總統出訪，指示副市長林欽榮赴美濃、旗山關心，他現場也要求農業局、區公所積極查報農損，後續將共同爭取中央農業部救助，減輕農民損失。

▲▼高雄市副市長林欽榮赴美濃、旗山關心農損狀況。（圖／記者賴文萱翻攝）

杜蘇芮颱風及卡努颱風接連襲擊高雄，造成1億1,295萬農損，這次海葵颱風更是直接登陸，滯留時的強風暴雨使高雄農損增加。林欽榮指出，這次比較嚴重的是香蕉、木瓜、茄子等，其中木瓜33公頃、香蕉45.8公頃，最為嚴重。

根據統計，截至今日上午10點，海葵颱風已造成高雄市農產業損失金額達885.8萬元。林欽榮現場要求農業局、區公所等相關單位加強查報，也呼籲農友受災主動先拍照向公所通報，以利統計災情及後續申請補助。

▲▼海葵「暴力風雨」強襲！木瓜、香蕉倒一片全毀了，高雄農損慘況曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對海葵颱風強風造成設施網布破損，林欽榮指示公所與農業局查報爭取救助，從速、從寬、從優，趕緊協助核報，以減輕農民損失。

農友若因颱風害造成農作物損失，可向當地區公所通報，並可多加利用農業部開發「農產業天然災害現地照相APP」拍攝作物受災照片，方便加速查報審核。

林欽榮強調，高市府會與農民站在一起，積極爭取中央對災損農作物等救助，讓農民及早復耕、減輕農民負擔。