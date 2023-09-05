台中7歲女童9樓墜亡…母認屍掩面哭泣　檢相驗結果出爐

▲廖女（右上者）今日協助檢察官相驗。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市南屯區1名歲女童昨（4）日下午從住處9樓墜落地面，造成全身多處骨折，送醫搶救不幸宣告不治。檢察官5日相驗女童遺體，母親廖姓女子認屍時難掩悲傷情緒，忍不住落淚，檢方根據勘驗現場結果，認女童是開啟房間內的「冷氣室外機露台氣窗」，再爬至窗戶通道牆不慎墜落，為意外死亡，家屬對死因無意見。

警方調查，廖姓女子（28歲）與7歲女兒、同居男友，住在大墩七街一處社區大樓9樓，昨日下午1時許，廖女與男友正在客廳看電視，直到大樓管理員發現女童墜落，趕緊報警處理，廖女才知道出事。

女童送往中國醫藥附設醫院搶救，院方指出，女童到院時已無生命跡象，全身多處骨折，搶救30分鐘後無效，於昨日下午2時04分宣告不治。

鑑識小組採證，發現女童房間窗戶連接冷氣外機的通道牆，並於通道牆發現女童鞋印、窗戶採證到指紋，而無他人的鞋印、指紋，初判是女童開窗後不慎從通道牆墜落地面。

警方針對女童家庭狀況調查，無相關兒少保護，也無家暴紀錄，撫養狀況正常。

檢察官今日前往東海火葬場相驗，廖女認屍時忍不住掩面痛哭，檢方訊後認女童死因無外力介入，是意外死亡，家屬對死因無意見，檢方發還遺體讓家屬辦理後事。