台中小二女童疑「打開外推窗」不慎墜9樓亡　鄰居慟：這是命

▲台中市今日下午驚傳一名小二女童「打開外推窗」墜落，經搶救仍宣告不治。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽、游瓊華、許權毅／台中報導

台中市南屯區今日傳出一名7歲女童墜樓，女童被送往中國附醫後，仍因全身多處骨折搶救無效，在14時許死亡。據了解，女童就讀附近小學，剛上二年級，今日因為颱風假，女童與媽媽、媽媽男友在家，女童不明原因打開「外推式窗戶」，不慎墜落。同棟大樓民眾聽聞，哀痛表示「這是命」。

附近民眾指出，這戶人家搬來約2年多，平時都正常與大家互動，應不會有家暴或其他因素發生。該棟大樓窗戶屬於外推式，認為女童有可能是不小心推太大力，才發生跌落意外，鄰居聽聞此事，都相當悲痛。

▲管理員發現後，立刻通報，女童家長原以為小孩在房間，卻被告知噩耗。（圖／記者白珈陽攝）



警方調查，今天下午1時許，女童母親廖姓女子（28歲）與男友因颱風假都在家中，廖女稱女兒獨自待在房間，直到管理員報案才知道出事。警方鑑識小組對現場採證，在女童房間窗戶通道牆發現女童鞋印，窗戶上也發現疑似指印，初步判斷是女童不明原因爬至小陽台後不慎摔落。

女童所就讀的小學指出，校長及老師稍早到醫院陪同家長了解學生狀況，女童在校學習情形良好，與同學相處融洽。據女童母親透露，孩子好像想打開窗戶，不幸意外墜樓，警方將進一步調查了解。

警方初查，女童無兒少保護、也無家暴紀錄，但仍須觀察女童身上有無新舊傷，以釐清女童家庭狀況。