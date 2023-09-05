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大陸 大陸焦點 特派現場

京津冀「泡水車」進入二手車市　車齡2年特斯拉開價43萬元

▲經過拆解後正在曬晾的小客車。（圖／翻攝中新經緯）

▲經過拆解後正在曬晾的小客車。（圖／翻攝中新經緯）

記者魏有德／綜合報導

大陸京津冀（北京、天津、河北）一帶8月初受「杜蘇芮」颱風影響，連日豪大雨造成多地淹水，部分車輛直接成為「泡水車」。經過1個月左右，這批泡水車經過整理維修，逐漸進入二手車市場，即便是價格較為便宜，仍使部分民眾對「能買？不能買？」產生疑問。

▲北京門頭溝區受災泡水的車輛。（圖／CFP）

▲北京門頭溝區受災泡水的車輛。（圖／CFP，下同）

《中新經緯》報導，北京市門頭溝區一修車點的師傅黃帥透露，暴雨過後，因涉水要維修的汽車特別多，他所在的維修點只有6個修車工位，但仍然接受了60多位車主的委託，「這兩天我們加班加點修車，已經修好了40多輛，剩下的20多輛也接近尾聲。」

黃帥表示，被洪水浸過的車輛檢查步驟就要多出不少，「水退了之後，有些部位無法從外觀上辨別，但拆解以後，裡面會有很多沈積的泥沙、樹葉，甚至是垃圾，這種洪水車，修起來是最難的。」

根據大陸「中國汽車流通協會」在2011年公布的評定標準，經水等導電液體浸泡，導致車輛核心零部件、電器件受損的車輛，一般是水位超過車輛座椅底板，才稱之為泡水車。

中國汽車流通協會專家羅磊指出，只要泡水車沒有進入報廢程序，都可以在維修後流向二手車市場，「泡水車仍具有價值，大部分泡水車輛經過零部件的更換、清潔和全面整修，一般情況下都能夠正常使用，能夠滿足一些出行需求。」

▲北京門頭溝區受災泡水的車輛。（圖／CFP）

二手車商張軍（化名）在暴雨過後四處收泡水車，打算修好後轉賣出去，他表示，只收沒有經過維修的泡水車，「一般收到的都是走不了保險的，價格從千元到萬元（人民幣，下同）不等，修好了再出手，也掙點維修費，實在修不好的，就拆了賣零件。」

張軍透露，最近收到了一輛特斯拉Model 3，性價比很高，僅需10萬元，「充滿電支持390km里程，原版原漆，座椅加熱、超充、車載4G、自動駕駛AP、更新系統後，這些功能都是正常的，也沒有故障碼，原車主開了2年，嚴格來說不算泡水車，算是涉水車，維修後一點毛病沒有，電池健康程度100%。」

據了解，全新Model 3在大陸市場價約23.19萬元起，然而，二手市場上，Model 3最便宜也要15萬元以上。羅磊強調，「買一輛二手車可能需要十萬元，但買一輛同等的泡水二手車，可能只需花三、四萬元，可能有人會被低價吸引去購買。」

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