「寶貝」要借30萬週轉秒衝郵局　高雄男押身家差點一場空

▲許姓男子（左）到郵局匯款險些遭詐騙。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名35歲的許姓男子1日上午興沖沖的跑到郵局，向櫃臺人員表示要把帳戶裡全部的30萬元匯款給台北的女朋友「寶貝」，但櫃臺人員發現許男言詞反覆，匯款對象也說不清，懷疑遭到詐騙，於是通報警方協助，員警到場勸說時，許男還說自己去台北見過「寶貝」一次，所幸在員警和行員力勸下，許男終於恍然大悟，保住自己的血汗錢。

許男1日上午10時許到郵局，準備把自己帳戶內的30萬元，全部匯給台北的「女朋友」，郵局行員進行關懷提問時發現許男言詞反覆疑遇詐騙，於是遂通報前鎮分局一心路派出所。

一心路派出所副所長巡佐顏德載及警員黃柏維到場，許男向員警表示，女友於8月28日向他表示生活有困難，需款孔急要30萬元週轉。

警方進一步了解，許男聲稱女友綽號「檸檬」，雙方於7月初在「交友軟體」上認識，後來檸檬每日對許男噓寒問暖、關心備至，許男「戀愛腦」發作身陷情網而放下戒心。

許男還說，自己還為愛跑上台北二次，一次沒見到面，一次有見面還一起吃飯，兩人相談甚歡，自己都叫女友「寶貝」，但對於女友的真實身分、住哪裡？在哪裡工作？相關訊息都一無所知。

警方一聽就知道這明顯又是詐騙集團的假交友真詐騙話術。最後在員警與行員努力的勸說之下，許男才覺得「不單純」，因為女友除了叫他匯款，之前也會叫他幫忙買遊戲點數，幾乎都是叫他花錢，這時許男才如夢初醒驚覺遇上愛情騙子，打消匯款念頭，成功守住30萬元血汗錢。