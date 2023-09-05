「生男孩就給100萬！」人妻被催生不甩公婆：太看不起人了吧

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者姜國輝攝）

記者朱祖儀／綜合報導

許多人享受兩人世界，婚後不急著生小孩。但一名人妻透露，公公為了抱孫子，竟然提出只要生出男孩就送100萬元，老公因此心動，最近開始吵著想要生小孩。不過她堅持不生，「100萬最好夠養一個小孩到大」，決定抗爭到底。文章曝光後掀起討論。

原PO在「匿名公社」發文表示，她今年27歲，和老公結婚2年了，近來公公婆婆一直催促她生小孩，說「再晚就是高齡產婦了」。不過她還不想要懷孕，想要和老公多享受一下兩人世界，且男方先前也答應過，只要她不想生就不會勉強。

[廣告]請繼續往下閱讀...

只是公公婆婆著急抱孫子，尤其明年是龍年，所以年中開始催促他們懷孕，還開出條件「明年生男孩就有100萬」。老公聽到後相當心動，現在動不動就吵著要小孩，還要她辭掉工作在家備孕，但她認為，100萬根本不夠養小孩，「我覺得我會繼續抗爭，子宮是我的，我就是不想生，才100萬也太看不起人了吧！」

不少人看到後紛紛表示，「我光是懷孕到坐月子就花快80萬了，100萬是能幹嘛啦，不想生就堅持不生」、「我是建議不管怎樣千萬別離職備孕，等妳開始需要伸手要錢生活時，那才是惡夢的開始」、「重點是生男生女是老公決定的，生出女兒要如何？誰要負責？」「錢先拿到再來說」、「紅包起碼要五百萬才會考慮…而且現金、事先付款」、「沒裝進口袋的都是假的」。

但也有人認為，「早點生比較好，而且還有一百萬可拿，如果不生就當初說好啊」、「既然有生小孩的打算，現在生還有100萬可拿，等再過幾年妳花100萬都還不一定生得出來」、「等到妳大肚子後就會懷念那區區100萬了」、「給錢是加減，重點妳若還是要生小孩，要趁現在年輕早點生，等妳老了才知道痛苦」。