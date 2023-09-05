孕媽「一整晚失眠」怕影響寶寶！醫師解答　婆媽們長知識了

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

許多孕媽在懷胎期間，深怕一個風吹草動會影響胎兒，就有位媽咪求問婦產科名醫蘇怡寧，她失眠整晚是否會影響寶寶；對此，蘇怡寧做出解答，而不少母親則心有戚戚焉，直呼「我也擔心過」、「失眠然後又吐到沒辦法進食，然後小孩還大一週的媽媽路過」。

一位媽咪苦惱表示，她目前懷孕31週，失眠一整晚都沒睡，擔心這會影響到胎兒發育。針對這個問題，蘇怡寧直言，有研究指出，超過七成以上的孕媽咪會因為懷孕的關係，睡眠品質受到影響，長期失眠確實有害身體健康，「妳可以想辦法去調整，但擔心寶寶大可不必。」

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蘇怡寧表示，寶寶在媽媽肚子裡，睡眠週期大概平均20分鐘交替一次，「他從來就沒有在鳥妳，妳為什麼要鳥他。」

▲孕媽很擔心失眠會影響寶寶。（圖／翻攝自臉書／蘇怡寧醫師愛碎念）

話題掀起熱烈回響，大票母親留言回應，「懷孕的媽媽真的都很替寶寶著想，很少人先想到自己欸」、「寶寶在肚子裡會睡好睡滿，還會提醒妳要起來開趴了」、「這絕對是職前訓練」、「明明是親骨肉，怎麼被蘇董講的像負心人」、「不只懷孕會失眠，生出來之後更會失眠喔」、「好實在喔！最後兩句」、「筆記起來」、「渣男渣女們」、「原來寶寶不在乎」、「寶寶就是沒在擦小你的，這段關係從頭到尾都只有妳在付出」。

還有過來人透露，「想當年，懷孕初期就失眠，醫生只和我說千萬不能吃安眠藥，我就這樣失眠到生產，每天只睡一小時，因為完全睡不著，也在初期時就孕吐，也是吐到生，整個懷孕期間還有其他一大堆症狀，小孩生出來也是頭好壯壯喔，是個健康寶寶，所以別擔心喔！」