木星逆行ING！12星座「一路衰到年底」 　牡羊破財、天蠍恐分手

▲艾菲爾警告牡羊座的財富宮將受影響，恐有破財疑慮。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

你是否感覺到最近運氣不太好？不論是事業、財富或愛情都沒那麼順心如意，塔羅牌老師艾菲爾認為，這可能和「木星逆行」有關。他說，木星代表擴張、成長、財富的星球，它在金牛時會帶來物質上的豐盛和安穩，但自昨（4）日起，木星在金牛座逆行，直到12/30才恢復順行，12星座一路到年底都可能面臨挑戰和考驗，須加緊戒備。

艾菲爾警告木星逆行於金牛，12星座好運將停擺，請同時參考太陽、上升星座：

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1.牡羊座

木星逆行將影響「財富宮」，代表你在賺錢方面恐遭遇阻礙或挫折，收入開始減少或不穩定，花費則可能會增加或變得不合理。你需要更加謹慎管理自身財務，避免浪費或冒險投資。

2.金牛座

木星逆行將影響「自我宮」，意味著你在自我表達和自我實現方面會有困難，你的個性可能會變得更加保守或固執，你的形象也會招來負面評價或影響。你需要更加開放或靈活地調整態度和行為，避免自我設限或自我否定。

3.雙子座

木星逆行將影響「隱藏宮」，你的內心世界或精神層面可能變得混亂或困惑，你的直覺恐更加模糊或錯誤。你需要更加誠實和清醒地面對你的潛意識和心理狀態，不要逃避或自欺。

4.巨蟹座

木星逆行將影響「友誼宮」，意味著你的社交關係和團體活動方面會出現一些問題或變化，朋友會漸漸減少或疏離，你的團隊可能會分裂或起衝突。你需要更加真誠和包容地維護你的友情和合作，避免孤立或爭執。

▲巨蟹座可能與朋友、團隊發生紛爭。（示意圖／免費圖庫pexels）

5.獅子座

木星逆行將影響「事業宮」，在工作事業上恐遭受一些壓力或挫敗，你的成就會因此停滯，地位會下降或受動搖。你需要更努力和堅持地追求目標和理想，不要輕言放棄或妥協。

6.處女座

木星逆行將影響「學習宮」，代表你在知識和見識方面會有些迷茫或錯誤，學習也會變得困難，觀點可能偏頗或受限。你需要更勤奮和抱持一顆開放的心學習新事物和思想，避免懶惰或偏見。

7.天秤座

木星逆行將影響「變化宮」，你在變革和危機處理上會遭遇挑戰，你的生活會出現些突發或不確定因素，導致情緒也跟著波動或失控。你需要冷靜和勇敢面對這些變化，別讓自己陷入恐慌中。

8.天蠍座

木星逆行將影響「伴侶宮」，意味著你在愛情和婚姻方面會出現危機和矛盾，你的伴侶可能變得更冷淡或不忠，使得這段關係破裂甚至離婚。你需要更加信任、透過溝通維護愛情，避免猜疑或背叛。

▲天蠍座的愛情運勢重挫，可能分手甚至離婚。（示意圖／視覺中國）

9.射手座

木星逆行將影響「健康宮」，你的身心方面恐亮紅燈，健康會出現問題或惡化，士氣也跟著低落和消沉。你需要更加留意自身的健康狀況，別忽視或放縱。

10.摩羯座

木星逆行將影響「創造宮」，代表你在創意和娛樂方面會有些缺乏或失敗，創造力因而降低，你的樂趣可能也因此喪失。你需要多培養、發揮創意，避免沉悶或無趣。

11.水瓶座

木星逆行將影響「家庭宮」，這意味你在家庭和親情方面會有衝突，和家人間變得更加冷漠或不理解，家庭可能因此離散、分裂。你需要更加關愛和理解與家人間的互動，避免冷漠和衝突。

12.雙魚座

木星逆行將影響「溝通宮」，在語言和思維方面會出現紊亂，你的表達可能減少或模糊，進而導致思考錯亂。你需要更加清晰和準確表達思維。