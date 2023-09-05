　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

木星逆行ING！12星座「一路衰到年底」 　牡羊破財、天蠍恐分手

貧窮,月光族,沒錢,吃土。（圖／記者李佳蓉攝）

▲艾菲爾警告牡羊座的財富宮將受影響，恐有破財疑慮。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

你是否感覺到最近運氣不太好？不論是事業、財富或愛情都沒那麼順心如意，塔羅牌老師艾菲爾認為，這可能和「木星逆行」有關。他說，木星代表擴張、成長、財富的星球，它在金牛時會帶來物質上的豐盛和安穩，但自昨（4）日起，木星在金牛座逆行，直到12/30才恢復順行，12星座一路到年底都可能面臨挑戰和考驗，須加緊戒備。

艾菲爾警告木星逆行於金牛，12星座好運將停擺，請同時參考太陽、上升星座：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.牡羊座

木星逆行將影響「財富宮」，代表你在賺錢方面恐遭遇阻礙或挫折，收入開始減少或不穩定，花費則可能會增加或變得不合理。你需要更加謹慎管理自身財務，避免浪費或冒險投資。

2.金牛座

木星逆行將影響「自我宮」，意味著你在自我表達和自我實現方面會有困難，你的個性可能會變得更加保守或固執，你的形象也會招來負面評價或影響。你需要更加開放或靈活地調整態度和行為，避免自我設限或自我否定。

3.雙子座

木星逆行將影響「隱藏宮」，你的內心世界或精神層面可能變得混亂或困惑，你的直覺恐更加模糊或錯誤。你需要更加誠實和清醒地面對你的潛意識和心理狀態，不要逃避或自欺。

4.巨蟹座

木星逆行將影響「友誼宮」，意味著你的社交關係和團體活動方面會出現一些問題或變化，朋友會漸漸減少或疏離，你的團隊可能會分裂或起衝突。你需要更加真誠和包容地維護你的友情和合作，避免孤立或爭執。

▲▼兩性,感情,分手,單身,自信,孤獨。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲巨蟹座可能與朋友、團隊發生紛爭。（示意圖／免費圖庫pexels）

5.獅子座

木星逆行將影響「事業宮」，在工作事業上恐遭受一些壓力或挫敗，你的成就會因此停滯，地位會下降或受動搖。你需要更努力和堅持地追求目標和理想，不要輕言放棄或妥協。

6.處女座

木星逆行將影響「學習宮」，代表你在知識和見識方面會有些迷茫或錯誤，學習也會變得困難，觀點可能偏頗或受限。你需要更勤奮和抱持一顆開放的心學習新事物和思想，避免懶惰或偏見。

7.天秤座

木星逆行將影響「變化宮」，你在變革和危機處理上會遭遇挑戰，你的生活會出現些突發或不確定因素，導致情緒也跟著波動或失控。你需要冷靜和勇敢面對這些變化，別讓自己陷入恐慌中。

8.天蠍座

木星逆行將影響「伴侶宮」，意味著你在愛情和婚姻方面會出現危機和矛盾，你的伴侶可能變得更冷淡或不忠，使得這段關係破裂甚至離婚。你需要更加信任、透過溝通維護愛情，避免猜疑或背叛。

分手，情侶，男女朋友，感情問題，情人，吵架，離婚，復合，分開，男友，女友，哭泣。（圖／CFP）

▲天蠍座的愛情運勢重挫，可能分手甚至離婚。（示意圖／視覺中國）

9.射手座

木星逆行將影響「健康宮」，你的身心方面恐亮紅燈，健康會出現問題或惡化，士氣也跟著低落和消沉。你需要更加留意自身的健康狀況，別忽視或放縱。

10.摩羯座

木星逆行將影響「創造宮」，代表你在創意和娛樂方面會有些缺乏或失敗，創造力因而降低，你的樂趣可能也因此喪失。你需要多培養、發揮創意，避免沉悶或無趣。

11.水瓶座

木星逆行將影響「家庭宮」，這意味你在家庭和親情方面會有衝突，和家人間變得更加冷漠或不理解，家庭可能因此離散、分裂。你需要更加關愛和理解與家人間的互動，避免冷漠和衝突。

12.雙魚座

木星逆行將影響「溝通宮」，在語言和思維方面會出現紊亂，你的表達可能減少或模糊，進而導致思考錯亂。你需要更加清晰和準確表達思維。

ET快訊
女班導慘遭學生痛毆！抓髮撞講台「連打5分鐘」　她昏厥送醫
全球「外貌滿意度」調查結果出爐！　台灣奪第2名
LINE「隱藏1功能」一票人不知！網驚：根本幫省錢
金鐘獎公開典禮主持人「身體部位」！　網瘋猜2一線大咖
快訊／彩迷可下單了！台彩當機一小時　已恢復正常　
追撞瞬間影片曝！汐五高架貨車0煞車直衝排隊車
連4震與「梅山斷層」有關？氣象局發聲了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

木星逆行ING！12星座「一路衰到年底」 　牡羊破財、天蠍恐分手

文化部加碼「電子書借閱無上限」！全台21縣市加入⋯獨缺北市

升格觀光署倒數10天！署長核定周永暉接任　首要任務向國際攬客

第五屆台中購物節下月起跑　「就是愛購物」徵選創意總獎金60萬

開房準備情趣水手服！她一穿驚覺「遮不住」　雙球直接掉出來

連4震！與梅山斷層有關？氣象局：當示警「觀察是否有更大地震」

嘉義地震與梅山斷層有關！專家示警還有大地震「建議高鐵減速行駛」

LINE「隱藏1主題功能」一票人仍不知！網驚：根本幫省錢

高雄停電驚險一刻！鐵皮屋頂卡高壓導線　台電兄弟檔冒風雨搶修

快訊／嘉義規模5.5地震！台鐵彰化到台南「列車慢行延誤」　

台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！

虞書欣臉泡泥漿「導演怕她辭演XD」　她超樂天：就像巧克力廣告

太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

任容萱送「全家回憶」Selina哭慘　她驕傲：她愛我，全世界都羨慕

超消暑！日男發明涼感神器　塞進T恤自動把風「扇」進來

聰明邊牧鑽沙發下玩躲貓貓　媽走進...牠尾巴狂搖露餡XD

1200月票上路2個月運量增！北北基桃軌道「首都圈」成購屋指標

男租千萬敞篷跑車酒駕被逮　吊牌2年...恐面臨天價求償！

木星逆行ING！12星座「一路衰到年底」 　牡羊破財、天蠍恐分手

文化部加碼「電子書借閱無上限」！全台21縣市加入⋯獨缺北市

升格觀光署倒數10天！署長核定周永暉接任　首要任務向國際攬客

第五屆台中購物節下月起跑　「就是愛購物」徵選創意總獎金60萬

開房準備情趣水手服！她一穿驚覺「遮不住」　雙球直接掉出來

連4震！與梅山斷層有關？氣象局：當示警「觀察是否有更大地震」

嘉義地震與梅山斷層有關！專家示警還有大地震「建議高鐵減速行駛」

LINE「隱藏1主題功能」一票人仍不知！網驚：根本幫省錢

高雄停電驚險一刻！鐵皮屋頂卡高壓導線　台電兄弟檔冒風雨搶修

快訊／嘉義規模5.5地震！台鐵彰化到台南「列車慢行延誤」　

本月7日起國際線航空燃油附加費調升　調幅25%

稻葉篤紀看到王柏融努力升一軍　笑問是否有推薦台灣好手

金融三業已賺逾5144億　證券期貨業年增逾5成

士林地檢署多元徵檢察官助理　環境讚、顏值高！薪水工作內容曝

U18／中華戰波多黎各延賽　稻葉篤紀無緣看孫易磊先發

木星逆行ING！12星座「一路衰到年底」 　牡羊破財、天蠍恐分手

文化部加碼「電子書借閱無上限」！全台21縣市加入⋯獨缺北市

升格觀光署倒數10天！署長核定周永暉接任　首要任務向國際攬客

不斷更新／林子偉失誤、道博格2局被打爆退場　兄弟7比0領先

15工藝匠師齊展「厚工」之美　2023雲林傳統工藝展覽-神工傳藝

最強奶媽操場「跳繩7秒」釋放波動 震翻30萬網友：害我浪費2小時...

生活熱門新聞

國小兒聯絡簿「訂簽Chinese筆」　家長轟爆！

上班8天被扣8萬！海底撈員工怒曬明細...網挺爆店家

突收「信用卡1800元年費」！好市多會員傻了

他吃完螯龍蝦堡呼吸困難！麥當勞回應了

人夫「LINE偷情新招」！網友驚：還有這招

年過40歲「飄老人味」！醫曝3原因：這2部位最臭

日本單親媽哭訴　「只有台灣人接受我」

不是新冠！7歲童高燒39度3天　醫揪元凶

6星座「桃花最旺」從不缺伴　第1名越老越迷人

「3星座」9月超強運！第一名愛情事業大爆發

長瀨昆妮素顏逛街　F級雪乳快掉出

快訊／國家警報響！17:30中部發生有感地震　預估震度4級以上

快訊／海葵陸警05：30解除　鴛鴦估今生成

日本人出差怨「台人1惡習」！一票認了：無法反駁

更多熱門

相關新聞

12星座9月運勢收拾水逆殘局

12星座9月運勢收拾水逆殘局

六星逆行的組合在本月稍事調整後成為五星逆行之局，先是兩大吉星在4日的交接，金逆結束換木星逆行到年底，影響日常生活最明顯的水星在15日處女新月的隔天正行，提醒我們本月務必要穩固個人的立場與目標，徜若隨波逐流，將會淪入貧性循環、重蹈覆轍或目標不清的狀況

他問「天蠍女特質？」　1點嚇慘過來人

他問「天蠍女特質？」　1點嚇慘過來人

安格斯12星座一周運勢9／4－9／10

安格斯12星座一周運勢9／4－9／10

超準心測剖析你交友關係的缺點！

超準心測剖析你交友關係的缺點！

9月運勢大公開！5星座「愛情運爆棚」

9月運勢大公開！5星座「愛情運爆棚」

關鍵字：

星座占卜運勢12星座木星逆行牡羊座射手座獅子座天秤座巨蟹座雙魚座冷戰分手

讀者迴響

熱門新聞

國小兒聯絡簿「訂簽Chinese筆」　家長轟爆！

即／侯友宜將有「重大宣布」！

上班8天被扣8萬！海底撈員工怒曬明細...網挺爆店家

突收「信用卡1800元年費」！好市多會員傻了

展瑞拆夥哥哥！吵架原因曝光

男偶像遭台網紅女友「爆嫖妓又約砲」！

他吃完螯龍蝦堡呼吸困難！麥當勞回應了

人夫「LINE偷情新招」！網友驚：還有這招

年過40歲「飄老人味」！醫曝3原因：這2部位最臭

快訊／鼓山醉男充電線被拔暴走墜海！送醫不治

柯震東健身一半「下面大鵰現形」！他尷尬認了起反應

日本單親媽哭訴　「只有台灣人接受我」

快訊／科技業男中大樂透0.53億！　用小孩生日養牌10年

加油爽中1000萬！4張3~4月大獎發票沒人領　今錯過就沒了

不是新冠！7歲童高燒39度3天　醫揪元凶

更多

最夯影音

更多
台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！

台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！
虞書欣臉泡泥漿「導演怕她辭演XD」　她超樂天：就像巧克力廣告

虞書欣臉泡泥漿「導演怕她辭演XD」　她超樂天：就像巧克力廣告

太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面