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月薪3萬「8天被扣8萬」！海底撈員工怒公開明細　網一看挺爆店家

海底撈員工自爆被嚴重扣薪，網友看了扣薪明細反倒認為店家有把關衛生。（翻攝IG@haidilaotaiwan）

▲海底撈員工自爆被嚴重扣薪，網友看了扣薪明細反倒認為店家有把關衛生。（翻攝IG@haidilaotaiwan）

圖文／鏡週刊

有些店家內規嚴謹，員工做錯可能面臨扣薪問題，但一名海底撈火鍋員工卻在網上大吐苦水，爆料自己才工作8天就被扣8萬2,888元，不滿「根本是做白工」，貼文引起眾人譁然，但沒想到多數留言卻一面倒挺店家。

這名海底撈員工在臉書社團「爆料公社二社」發文表示，他在海底撈工作才8天，就被扣了82,888元，坦言自己月薪才3萬多，難以想像如果做滿一個月會被扣多少，氣憤難平表示「我們根本是做白工」，貼文並附上扣款明細想讓網友評評理。

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海底撈員工貼出扣薪明細，抱怨月薪才3萬，竟反遭扣薪8萬多元。（翻攝臉書社團「爆料公社二社」）

▲海底撈員工貼出扣薪明細。（翻攝臉書社團「爆料公社二社」）

沒想到網友仔細看他貼出的扣款明細，發現其中最高的扣薪有幾項都是扣了1至2萬元，原因是他把掉在地上的手套和菜瓜布重新使用，或者把下水道水桶拿去裝水。其他的罰款則是因為他沒有保持鍋具、湯匙、餐具等的清潔，或者使用咖啡色抹布擦餐具、用嘴巴吹手套等衛生觀念不對問題，被扣薪金額從1千到2千元不等。

多數網友幾乎都力挺店家，直言「看到這個讓我更想去吃海底撈」、「所以扣得好，海底撈真的有在顧食品衛生」，並且一致痛批原PO衛生習慣糟糕，「你的問題一大堆還來討罵？我如果是老闆扣你這些我都覺得太少」、「餐飲業後台清潔真的不要隨便，事關衛生安全問題」；還有人認為衛生清潔標準不符合，遇到稽查可能店家會惹上大麻煩，斥責原PO不適任，建議他不要從事餐飲業。

然而也有民眾提醒扣薪有違法疑慮，「業者不該用任何形式或方法、條件、規則扣員工的工資，哪怕只是1塊錢，這都不符合勞基法…」「這是違法的，如果認為員工不適任，請直接資遣就好」，另外也有網友質疑文章可信度，「廣告文…哪可能這樣扣，只是要讓網友覺得海底撈管理和品質的要求」。

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