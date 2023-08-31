反制美制裁官員　大陸外交部：對美官員對等採取簽證限制

▲中國外交部發言人汪文斌。（圖／達志影像／newscom）

記者鄭思楠／綜合報導

美國近日以西藏「強制同化」為由，對中國官員實施簽證限制，北京要求美方撤銷錯誤決定，否則將作出堅決有力回應。31日，大陸外交部發言人汪文斌宣布，將依法對長期插手涉藏問題的美方人員對等採取簽證限制。

他指出，美方罔顧事實，炮製涉藏謊言，對中國官員實施非法制裁，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中方利益，嚴重違反國際關係基本準則。中方對此堅決反對，絕不接受。

汪文斌表示，中方將依法對此次事件當中造謠抹黑以及長期插手涉藏問題的美方人員對等採取簽證限制。

他強調，中方再次敦促美方尊重事實、改弦易轍，停止散布涉藏謊言，停止利用涉藏問題干涉中國內政。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）22日發表聲明指出，美國國務院正在根據《移民和國籍法》規定，對中國官員實施簽證限制，因為他們參與了強迫同化政策，讓超過100萬藏族兒童在政府開辦的寄宿學校就讀。這些強制性政策旨在消除年輕一代藏人中獨特的西藏語言、文化和宗教傳統。

美國去年12月分別對兩名中國高級官員吳英傑和張洪波實施制裁，理由是華盛頓稱西藏存在廣泛的侵犯人權行為。