「旋轉型底座」正夯！新世代父母最強後盾1搭2安全到4歲

▲Joie「安可超進化汽座」一個旋轉底座，自由搭配兩款汽座，讓爸媽育兒更輕鬆，也替寶寶量身規劃安全舒適的出遊環境。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者邱筱茜／採訪報導

炎炎夏日，許多爸媽喜歡帶著孩子全家出遊，汽座已成為標準配備，根據法規孩子年齡如果在4歲以下，需乘坐汽車安全座椅，而2歲以下嬰幼兒須採「後向乘坐」，市面上汽座種類五花八門，該如何挑選也讓許多民眾看了霧煞煞，就讓我們參考時下家長的考量及選擇。

▲為確保孩子在乘車過程中的安全，安全座椅是不可少的裝備之一。（圖／記者謝婷婷攝）

民眾表示，「我們是先挑有360度旋轉，就是把座椅轉向門邊，然後把寶寶放上車很方便。」

另外，也有媽媽提到安全座椅的安裝和操作都很重要，「我覺得操作跟安裝都很重要，像這種炎熱天氣，每次一旦安裝下來就滿身大汗。」

網路上也有許多爸媽分享使用心得，發現以安全為首要，像是有沒有通過法規，或是獲得歐洲的安全認證，再來是操作性，像是座椅好不好安裝，是否有360度旋轉設計，而目前市面上大多汽座品牌都以「旋轉型汽座」為主打商品，但其實旋轉型汽座已經不稀奇，「旋轉底座」才是趨勢。

▲品牌專員Mulin表示，Joie「安可超進化汽座」將複雜的汽座概念簡化成一個旋轉底座，只要安裝一次，就可以搭配新生兒提籃或是0-4歲汽座。（圖／記者謝婷婷攝）

品牌專員Mulin表示，「因為市面上很多安全座椅的安裝設計稍顯複雜，Joie推出「安可超進化汽座」，一個旋轉底座可以搭配兩款不同的汽座，從提籃到4歲前使用的汽座都可以直接卡合，爸爸媽媽輕鬆操作，小朋友也得到很安全的保護。」

越來越多爸媽選擇給寶寶使用新生兒提籃，主要是因為提籃包覆性好，也可以搭配推車使用，在車上也可轉換成汽座模式，隨著孩子長大更換大寶寶用的汽車座椅，需要重新拆卸、更換、安裝都是一大工程，因此選擇一台適用多種汽座的「旋轉底座」，可以更輕鬆的滿足寶寶一路使用的需求。

▲新生兒提籃除了當成汽座以外，還可以和嬰兒推車結合，即拆即裝，對於新手爸媽來說更為方便。（圖／記者謝婷婷攝）

品牌專員Mulin表示，「其實很多父母親會發現產品太複雜，例如說新生兒的提籃，其實一歲之後就要換下一個階段的安全座椅，那可能會不知道怎麼選擇，但透過『安可超進化汽座』，旋轉底座可以搭配兩個安全座椅使用，而且底座有智慧型的指示設計，在安裝不同的汽座時，可以透過這樣的指示，紅色跟綠色燈號判斷是否安裝正確。」

現代爸媽對寶寶的行車安全和體驗越來越注重，從歐美興起的旋轉底座趨勢，也延燒到台灣，品牌專員Mulin表示，「這整套產品都有過歐盟認證ECE R129/03，符合i-size規格，另外也有獲得ADAC德國汽車俱樂部的安全認證，拿到了四顆星相當不容易的一個分數。」

▲▼Joie「安可超進化汽座」1個旋轉底座，搭配2種汽座選擇，同時通過台灣及歐洲最新法規。（圖／記者謝婷婷攝）

品牌專員Mulin指出，「媽媽生產完了之後，腰部是稍微比較弱一點的，透過這個旋轉底座，新生兒提籃可以轉到90度，方便媽媽把小朋友抱下來，那另外我們的0-4歲的汽座，座椅兩側也有很直覺化旋轉按鈕，簡單一按就可以很輕鬆旋轉。」

建議新手爸媽，選購符合法規認證的旋轉型底座，搭配新生兒提籃及汽座，一路保障新生寶寶到幼童時期的行車安全，同時兼顧舒適和美感，讓爸媽的育兒路更加輕鬆從容。