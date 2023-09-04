想挖角到同志風俗店！　2日男「輪流性侵」20多歲酒醉男

記者王佩翊／編譯

日本東京都7月發生一起男男性侵案件，20多歲被害男性事發當晚喝醉後在池袋車站附近遇到2名男子，隨後被對方拉到杳無人煙的地方，並輪流性侵。2名嫌犯同月被逮，但卻聲稱，是為了要挖角被害人到自己經營的同志風俗店工作，才會「發生性關係」。

根據《日本新聞網》報導，來自東京都新宿區的43歲公司職員原修也與37歲中林強7月在池袋車站附近，攔截一名喝醉的20多歲男子，並將對方拉到無人之處性侵，因此同月25日被警方逮捕。

經警方調查，嫌犯鎖定喝醉的被害人後，便主動出聲搭訕，隨後再將人拉到沒有人煙之處，並在住商混合大樓內性侵被害男子。

原修也與中林強雖在一般公司任職，但是作為副業，另外經營了一間以同志為客群的男男風俗店。而原修也向警方供稱，是因為想要挖角對方到自己的風俗店工作才會與對方發生性行為，並聲稱發生性行為時，被害男子也沒有拒絕，否認性侵。不過中林強則是坦承犯行。