鼻屎挖出來才有臭味？一票人「1舉動」狂測：會時不時去聞

▲有聞過鼻屎的味道嗎？（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

平時正常呼吸，似乎不太會聞到「鼻屎」的味道？近日有女網友好奇拋問，為什麼鼻屎在鼻子裡不會臭，但是挖出來卻那麼臭？貼文曝光後，引發熱議，其中還有網友想知道，「人中用力往下拉」所聞到的味道又是什麼？

女網友在Dcard上，以「為什麼鼻屎在鼻子裡不會臭」為標題發文，提到她在挖鼻屎時，總覺得挖出瞬間的味道很臭，於是開始思考著，為何鼻屎在鼻子裡、沒被挖出來時不會臭，但挖出來卻很臭？接著她便猜測，可能是臭味卡在鼻屎和鼻腔間，所以鼻屎挖出來後，臭味就會釋放出來。

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貼文曝光後，引發底下網友討論，「大便也是同個原理，否則路上每個人聞起來都像是移動型水肥車」、「鼻屎會臭？我挖怎麼沒味道」、「我鼻屎挖出來沒味道欸，倒是肚臍垢很臭」、「其實你把鼻子捏著放開後，馬上大力吸有時候也會聞到味道」、「耳洞的垢也是必須抹開聞的吧」、「我連牙垢都會刮起來在指尖抹開來聞」、「用手在鼻子左右快速來回一直搓然後停止，也會有一種味道」。

▲原PO好奇，為何鼻屎挖出來才有異味？（示意圖／取自Pixels）

其中還有網友好奇，「那人中用力往下的那個味道是什麼？」底下就有其他網友直呼，「我常常也都在想這個問題」、「我覺得是粉刺的味道」、「平常不知道！拉一下原來有味道」、「我以為是鼻孔的味道」、「不自覺的跟著拉長人中聞看看」、「我喜歡拉人中的味道，我好奇怪」、「我就知道我不是孤單的，真的會有人拉人中聞味道」、「我每次都覺得自己的人中很臭，但是又會時不時的去聞」。

要特別注意的是，腎臟科醫師江守山之前曾在《健康2.0》提到，鼻子若聞到怪味，可能是鼻竇出問題，當鼻竇感染到念珠菌時，就會有臭起司般的味道；若是厭氧性鏈球菌感染，會有糞便臭味；黴菌是如死老鼠的味道；葡萄球菌會是汗臭酸、運動鞋味；念黴菌則像地下室出現腐敗味。他也提醒，如果有出現上述味道，千萬不要忍耐，就醫較為保險。